Bochum: Mehrere Männer beim Online-Dating ausgeraubt

Maik Meid / flickr) Die Polizei konnte neun junge Männer ermitteln, die schwule Online-Dater ausgeraubt haben sollen (Bild:

In Bochum müssen sich mehrere junge Männer zwischen 16 und 21 Jahren wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes vor Gericht verantworten, die mindestens vier schwule Männer bei einem vermeintlichen Online-Date ausgeraubt haben sollen. Die Fälle ereigneten sich nach Angaben der Polizei vergangenes Jahr zwischen dem 31. Oktober und 25. Dezember.



Demnach sollen die insgesamt neun mutmaßlichen Täter ihre Opfer via Messenger-Dienst nach Bochum gelockt und dort beraubt haben. Umfangreiche kriminalpolizeiliche Arbeit einer Ermittlungsgruppe hätten nun zur Aufklärung der Taten und der Feststellung sämtlicher neun an der Tat beteiligten Personen geführt.



Die mutmaßlichen Täter, die alle aus Bochum stammen, sollen dabei immer nach der selben Masche vorgegangen sein: Die Raubopfer, vier Männer aus Mönchengladbach, Dortmund und dem Kreis Kleve, seien von "Lockvögeln" in Empfang genommen worden, die diese dann an abgelegene Orte dirigierten. Dort sei es nach Polizeiangaben zu "gemeinschaftlichen, schweren körperlichen Attacken mit teilweisem Waffeneinsatz und massiven Verletzungen der Männer" gekommen. Dabei seien überwiegend Bargeld und Handys erbeutet worden. Die Polizei bittet mögliche weitere Opfer, sich zu melden.



Berichte zu ähnlichen Überfällen auf Schwule hatte es bereits vergangenes Jahr im 120 Kilometer von Bochum entfernten Gütersloh gegeben: Dort gaben mehrere schwule Männer an, dass sie offenbar von Homo-Hassern an einen abgelegenen Ort gelockt und dort angegriffen worden seien (queer.de berichtete). Die Polizei stellte allerdings vergangenen Monat die Ermittlungen wegen fehlender Beweise ein (queer.de berichtete).

Polizei kramt in Pressemitteilung "Homosexuellen-Milieu" heraus

In ihrer Presssemitteilung zu dem Vorfall nutzt die Bochumer Polizei auch den seit Jahren kritisierten Begriff "Homosexuellen-Milieu", die noch aus der Zeit stammt, als Homosexualität in Deutschland unter Strafe stand. Der Bund Lesbischer und Schwuler JournalistInnen (BLSJ) appelliert bereits seit Jahren an Behörden und Zeitungsredaktionen, diesen Begriff nicht mehr zu verwenden.



Im Ratgeber "Schöner schreiben über Lesben und Schwule" (PDF) aus dem Jahr 2013 argumentiert der BLSJ etwa: "Dieser Terminus ist sprachlicher Unsinn. Was oder wo soll dieses Milieu denn sein: die Stadt Köln, der Eurovision Song Contest oder gar das Amtszimmer einer lesbischen Politikerin? Solche Phrasen verunglimpfen Homosexuelle kollektiv, ganz so, als wären Lesben und Schwule wie Kriminelle in einer Art Rotlichtviertel organisiert. Kaum jemand würde über eine 'Gewalttat im Lehrermilieu' oder einen 'Doppelmord im Hetero-Milieu' berichten." Statt "Ein Mann aus dem Homosexuellen-Milieu" sollte schlicht über "einen Schwulen" berichtet werden, fordert der BLSJ.



Derartige Formulierungen in Polizeimitteilungen werden gerne auch von Journalisten übernommen. So wählte das Portal der Funke-Mediengruppe am Montagmorgen bereits als Überschrift zu diesem Fall: "Raubserie im Schwulen-Milieu". (dk)