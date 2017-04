Indonesien: Zwei mutmaßlichen Schwulen droht Auspeitschung

Die brutale Folterstrafe wird meist in der Öffentlichkeit ausgeführt

In der indonesischen Provinz Aceh droht zwei Männern die Auspeitschung wegen Homosexualität. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Beamte vor Ort. Sollte es zu einer Verurteilung der Männer kommen, wäre dies die erste bekannt gewordene Auspeitschung, seitdem Homosexualität im Jahr 2015 in der konservativen Provinz verboten wurde (queer.de berichtete).



Bei den Männern soll es sich um einen 21- und einen 23-Jährigen handeln, die in der Hauptstadt Banda Aceh wohnen. Sie sollen von einer Gruppe von Homo-Gegnern, die in ihre Wohnung eingedrungen sind, im Bett erwischt worden sein. Im Internet ist ein verwackeltes Video veröffentlicht worden, das die beiden verzweifelten "Täter" zeigen soll.



Laut der Scharia-Polizei hätten die beiden Männer zugegeben, in einer Beziehung gewesen zu sein. Sie hätten insgesamt drei Mal Sex miteinander gehabt.



Bürgerrechtsaktivisten zeigten sich empört über das Vorgehen der Behörden. So erklärte Phelim Kine von der Organisation "Human Rights Watch": "Diese Männer wurden in ihrer Privatsphäre auf angsteinflößende und erniedrigende Art verletzt. Jetzt droht ihnen eine öffentliche Folter für die 'Straftat' ihrer angeblichen sexuellen Orientierung."



Eigentlich ist Homosexualität in Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, nicht verboten. Die nach Unabhängigkeit strebende Provinz Aceh hat allerdings das Recht, Sondergesetze zu erlassen. Das Homo-Verbot ist Teil eines regionalen Scharia-Gesetzes, das nur für indonesische und ausländische Muslime gilt. Es sieht 100 Peitschenhiebe für Analverkehr unter Männern vor. Auch Frauen, die "Körperteile zur sexuellen Stimulation aneinander reiben", droht laut Gesetz diese Folterstrafe, die in der Öffentlichkeit ausgeführt wird.



Nicht nur in Aceh, in ganz Indonesien verschlechtert sich laut Menschenrechtlern die Situation von LGBTI massiv (queer.de berichtete). Im Januar kritisierte das Europaparlament die "wachsende Intoleranz gegenüber ethnischen, religiösen und sexuellen Minderheiten in Indonesien" (queer.de berichtete). (dk)