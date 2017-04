Schwulenberatung Berlin sucht Bufdi

Heute, 13:06h, Noch kein Kommentar





Die Schwulenberatung Berlin sucht zur Verstärkung ihres 4-köpfigen Empfangsteams an den Standorten in Charlottenburg und vor allem Kreuzberg



eine*n Interessierte*n für den Bundesfreiwilligendienst.



Der Empfang hat die Aufgabe im direkten persönlichen Kontakt und telefonisch über die Angebote der Schwulenberatung Berlin zu informieren, Anfragen von Interessierten, Nutzer*innen, Klient*innen zu beantworten, kompetent abzuwägen, welche Angebote passend sein könnten, und entsprechend Termine zu vereinbaren.



Anfragen von Fachkräften, Multiplikator*innen, Menschen aus Politik und Verwaltung und sonstiger Interessierter müssen bearbeitet bzw. weitergeleitet werden.



Bei Interesse bitten wir um eine Bewerbung mit Lebenslauf unter dem Stichwort "Empfang Bundesfreiwilligendienst" per Email an job@schwulenberatungberlin.de.