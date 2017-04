In 20 Jahren erreichte Fantasy acht Gold-, vier Platin- und einen Dreifach-Gold-Award, rund eine Million Tonträger haben sie im Laufe ihrer Karriere verkauft (Bild: Ariola)

20 Jahre Fantasy – was für ein Jubiläum könnte wohl mehr für modernen, authentischen, hervorragend gemachten, poppigen deutschen Schlager stehen? Kaum ein anderer Act der aktuellen Szene repräsentiert die Qualitäten dieser Stilistik so eindeutig wie Fantasy und die beiden Protagonisten Freddy Malinowski und Martin Hein. Ihre Songs sind Stimmungsaufheller, Tanzflächenfüller und Glücklichmacher. Den jüngsten und wahrscheinlich besten Beweis liefert das neue Album, das zugleich auch das Jubiläumsalbum von Fantasy ist: "Bonnie & Clyde".



20 Jahre Fantasy – das steht für sagenhaften Erfolg in der zweiten Hälfte dieser Zeit, aber auch für eine lange Zeit der Ochsentour und der Entbehrung in den Jahren zuvor. "Wir waren zwar nie Gangster, aber so wie Bonnie & Clyde sind gewissermaßen auch wir durch Dick und Dünn gegangen – insofern passt das Motto echt gut zu uns", schmunzelt Martin. Den Song haben die beiden Vollblutmusiker zusammen mit Oliver Lukas, Felix Gauder und Oli Nova geschrieben. Das Gros des Album stammt aus ihrer eigenen Feder. "Zum Jubiläum war uns das besonders wichtig", resümieren Martin und Freddy – ohne damit die Leistung ihres letzten Produzenten Dieter Bohlen zu schmälern. "Die Arbeit mit Dieter hat uns mit Stolz erfüllt", sagt Freddy, "wir hatten immer schon den Wunsch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten."

20 Jahre Vollgas



Das neue Album "Bonnie & Clyde" von Fantasy ist am 7. April 2017 erschienen

Neben der gleichnamigen Hit-Single "Bonnie & Clyde" sticht "Ich brenn durch mit dir (Berlin)" besonders aus dem neuen Album hervor – ein tanzbares Kopfkino-Roadmovie, das zu den absoluten Favoriten von Martin und Freddy gehört, ebenso wie die bombastische Ballade "My Summer Love", die das 13 Tracks starke Album abschließt.



Auf dem neuen Werk befinden sich zauberhafte, ans Herz gehende Liebeserklärungen ("Du bist wunderschön", "Ich geb mein Leben für dich") genauso wie treibende Fox-Schlager, die wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten mit geballter Kraft in den Tanzcafés des Landes erleben werden ("Spiel mir noch einmal dieses Lied", "Wenn du glaubst, ich sterbe heut Nacht", "Was hast du denn gedacht"). Nachdenkliche Töne ("Wenn die Sterne schlafen gehn") haben genauso ihren Platz auf "Bonnie & Clyde" wie mediterrane Rhythmen ("In dieser Sommernacht"). Und zur Überraschung der Fans haben Martin und Freddy auch einen absoluten Klassiker der Schlagergeschichte im Fantasy-Sound neu aufgenommen: "Du bist mein erster Gedanke". All das gibt es auf dem Album "Bonnie & Clyde" von Fantasy zu hören und zu erleben. (cw/pm)

Direktlink | Offizielles Video zu "Bonnie & Clyde" von Fantasy

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben das Label Ariola (Sony Music) sowie die Agentur MCS Berlin freundlicherweise fünf Alben "Bonnie & Clyde" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 19. April 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.