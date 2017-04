OLG Hamm: Ohne Gutachten keine rechtliche Geschlechtsanpassung

Justizia will sich weiter auf Gutachten und nicht auf die Selbsteinschätzung von Personen verlassen, wenn es um die rechtliche Anerkennung ihres Geschlechts geht (Bild: Markus Daams / flickr / by-sa 2.0)

Ohne sachverständige Begutachtung kann ein Gericht keine Namensänderung und keine Veränderung der Geschlechtszugehörigkeit nach dem Transsexuellengesetz aussprechen. Das hat der 15. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch (PDF) am 22. Februar entschieden.



Das Gericht folgte in seinem Beschluss (15 W 2/17) der erstinstanzlichen Entscheidung des Amtsgerichts Dortmund. "Die antragstellende Person ist in rechtlicher Hinsicht ein Mann", heißt es in der OLG-Pressemitteilung. "Sie beantragt, rechtsverbindlich einen weiblichen Vornamen zu führen und als dem weiblichen statt dem männlichen Geschlecht zugehörig angesehen zu werden."



Eine sachverständige Begutachtung lehne die Klägerin ab, da sie die ein Sachverständigengutachten voraussetzenden Vorschriften des Transsexuellengesetzes für verfassungswidrig und mit der Europäischen Menschenrechtskonvention für unvereinbar halte.

Auch intime Begutachtung "zumutbar"

Das OLG betont, die Begutachtung habe der Gesetzgeber als zwingende Voraussetzung angesehen, die nicht durch eine Selbsteinschätzung der antragstellenden Person ersetzt werden könne. Die Gutachter "müssten zu der Frage Stellung nehmen, ob sich das Zugehörigkeitsempfinden der antragstellenden Person mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ändern werde und ob die Person seit mindestens drei Jahren unter dem Zwang stehe, ihren transsexuellen Vorstellungen entsprechend zu leben", so die Pressemitteilung des Gerichts, das sich auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 11.01.2011 berief (Az. 1 BvR 3295/07).



Demnach habe der Gesetzgeber ein berechtigtes Anliegen, "dem Personenstand Dauerhaftigkeit und Eindeutigkeit zu verleihen". Eine Begutachtung durch Sachverständige sei "nicht unzumutbar": Die für Antragsteller "unweigerlich entstehenden Belastungen, auch in Form der Notwendigkeit nicht nur persönlichste, sondern intimste Erlebnisse, Gedanken, Grundüberzeugungen offenzulegen, verletzten ihre Grundrechte nicht." Die intimen Fragen stümdem nun einmal im Mittelpunkt des Verfahrens, das für die Antragsteller eine große Bedeutung für das weitere Leben habe.



Erst vor einer Woche hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte beschlossen, dass für die rechtliche Neubewertung eines Geschlechts von Betroffenen keine bestimmten Operationen eingefordert werden dürfen, dass aber zugleich Dokumentations- oder Begutachtungspflichten auferlegt werden können (queer.de berichtete).

Beck fordert Reform des Transsexuellengesetzes

"Die Anerkennung der selbstbestimmten Geschlechtsidentität ist ein Menschenrecht", betonte am Mittwoch der Grünenpolitiker Volker Beck in einer Pressemitteilung. "Das völlig veraltete Transsexuellengesetz tritt dieses Recht mit Füßen. Wenn der Staat darauf besteht, das Geschlecht seiner Bürger*innen zu registrieren, dann sollen sie frei und unkompliziert darüber bestimmen dürfen. Das muss endlich auch in ein vernünftiges Gesetz gegossen werden."



Transsexualität könne nicht diagnostiziert werden, so Beck. "Niemand außer der betroffenen Person selbst kann Auskunft über sein oder ihr Geschlecht geben. Entwürdigende Diagnoseverfahren zur Änderung des Namens oder der Geschlechtseintragung gehören endlich abgeschafft. Andere Länder wie Norwegen, Malta, Argentinien, Dänemark und Irland machen es vor: Zeit, dass Deutschland nachzieht." Die Grünen wollen laut Beck noch im April einen Gesetzentwurf vorlegen, bei dem ein Antrag beim Standesamt ausreicht.



Das deutsche Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1981 ist vom Bundesverfassungsgericht inzwischen in etlichen Enscheidungen in weiten Teilen für ungültig erklärt worden, etwa bei einer Pflicht zur einer Operation oder Scheidung vor einer rechtlichen Geschlechtsanpassung. Im Februar legte das Bundesfamilienministerium ein Gutachten zur Notwendigkeit für eine Gesetzesreform vor, die auch von Betroffenenverbänden bei einer Begleittagung gefordert wurden (queer.de berichtete). Mehr als eine Dokumentation der Tagung ist seitens der Bundesregierung allerdings vor der Wahl offenbar nicht mehr geplant. (nb/pm)