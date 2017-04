Schwulenberatung Berlin sucht Sozialbetreuer*in

Heute, 20:37h, Noch kein Kommentar





Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die LSBTI* Not- und Gemeinschaftsunterkunft in Berlin-Treptow



eine*n Sozialbetreuer*in Teilzeit (30 Std.).



Aufgaben u.a.:

- Einführung bei Aufnahme neuer Bewohner*innen

- niedrigschwellige Betreuung und Bedarfsermittlung

- Informationsvermittlung, Unterstützung bei Ausfüllen von Formularen

- Weitervermittlung an in- und externe Beratungs- und Freizeitangebote und die Weiterverfolgung von Prozessen (Lotsenfunktion für Bewohner*innen)

- Regelung zwischenmenschlicher Konflikte des Zusammenlebens

- Regelung der täglichen Abläufe in der Unterkunft, einschließlich Einhaltung der Hausordnung

- Sprachmittlung für Kolleg*innen



Voraussetzungen:

- Arabisch- und/oder Farsi-Sprachkenntnisse (B2 oder höher)

- deutsche Sprachkenntnisse (B2 oder höher)

- hohe Sozialkompetenz

- ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

- eine sorgfältige, systematische und effiziente Arbeitsweise

- zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

- teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel

- relevanter Abschluss oder Bereitschaft, eine sozialpädagogische Basisqualifikation nebenberuflich zu erlangen

- sicherer Umgang mit MS Office



Erwünscht:

- relevante Berufs-/Praxiserfahrung im sozialen/sozialpädagogischen Bereich

- einschlägige Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten

- Erfahrungen in Konfliktmanagement

- Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*

- Eigene Migrations- oder Fluchterfahrung

- interkulturelle/Diversity-Kompetenz

- Sprachkenntnisse in Englisch und gerne weiteren Sprachen



Aussagekräftige Bewerbungen

bitte ausschließlich per E-Mail bis zum 14. Mai 2017 an jobs@schwulenberatungberlin.de



Bei Fragen bitte an Stephan Jäkel wenden:

s.jaekel@schwulenberatungberlin.de