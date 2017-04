Schwulenberatung Berlin sucht Helfer*in im Arztzimmer

Heute, 11:03h, Noch kein Kommentar





Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt



Helfer*in im Arztzimmer



für 8 Stunden/Woche, vorerst befristet bis 31.12.2017.



Aufgaben:

- Unterstützung des*der Ärzt*in bei der anonymen Testdurchführung auf HIV/STI im Projekt Pluspunkt, Wilhelmstraße 115, Berlin-Kreuzberg

- Sprachmittlung

- Ausfüllen von Laboranforderungen

- Etikettieren von Monovetten

- Unterstützung des*der Ärzt*in bei Durchführung von Abstrichen für Testung auf STI und Blutentnahmen für Testung auf HIV, Syphilis und Hepatitiden



Voraussetzungen:

- deutsche und englische Sprachkenntnisse (B2 oder höher)

- sehr gute Kenntnisse der Lebenswelten der Zielgruppen

- hohe Sozialkompetenz

- eine ruhige, sorgfältige, systematische, effiziente und zuverlässige Arbeitsweise

- teamfähig, konfliktfähig und flexibel



Erwünscht:

- Sprachkenntnisse in Arabisch (B2 oder höher)

- Berufsausbildung als medizinische*r Fachangestellte*r oder Medizinstudent*in

- Kenntnisse über HIV/Aids/Hepatitiden und sexuell übertragbaren Infektionen

- Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*

- Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen



Wir bieten:

- Mitarbeit in einem engagierten und kompetenten Team

- eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre

- regelmäßige Supervision und Fortbildung



Bewerbungen

bitte ausschließlich per E-Mail bis zum 2. Mai 2017 senden an

jobs@schwulenberatungberlin.de.



Weitere Informationen erhältlich bei Stephan Jäkel unter Tel. (030) 44 66 88-23 oder per E-Mail an s.jaekel@schwulenberatungberlin.de.