Gibt es "Sprechverbote" in der queeren Community?

Da hat die aktivistische "Polittunte" Patsy l'Amour laLove offensichtlich den Finger in eine klaffende Wunde gelegt: Denn so viele leidenschaftliche Pro- und Kontra-Reaktionen gab's auf einen eher akademischen Sammelband mit Texten zur aktuellen LGBTIQ*-Szene wohl lange nicht.



Diese reichen von wüsten Beschimpfungen, Boykottaufrufen und kopfschüttelndem Unverständnis darüber, wie Patsy l'Amour laLove denn "so etwas" nur tun konnte bis zu Applaus und Unterstützung der Gegenseite dafür, dass da "endlich mal jemand das ausspricht", was vielen (wie es scheint) am aktuellen Diskurs in der queeren Szene so tierisch auf die Nerven geht. Die im Titel angesprochenen "Beißreflexe" sind also in vollem Gange, auf allen Seiten.



Und es wird tatsächlich wild zugebissen. Die Folge: Veranstaltungen, wo Patsy oder eine_r ihrer diversen Autor_innen auftreten, sind bis auf den letzten Platz gefüllt, es gibt endlose Diskussionen auf allen Social-Media-Kanälen, Museen und andere Institutionen veranstalten Panels, große Tageszeitungen und Magazine berichten genüsslich über das diskursive Gemetzel. Andererseits formieren sich Protestgruppen vor Veranstaltungsräumen und verhindern Auftritte. Derweil die erste Auflage des Buchs vom kleinen Berliner Querverlag nach nicht einmal einer einzigen Woche ausverkauft war. Unmittelbarer Nachdruck erforderlich, weil so viele wissen wollen, worum es hier geht. Chapeau!



Die "Schuld" des weißen alten schwulen Cis-Mannes



Für viele Homosexuelle, die sich außerhalb aktivistischer Szenen bewegen und mit queerem Hochschulalltag wenig zu tun haben, muss der Krieg, der da tobt, erstaunlich wirken, wenn nicht gar befremdlich. Vielleicht wirkt die Debatte auf manche auch weit entfernt, als habe sie mit ihrem eigenen Leben wenig zu tun. Das stimmt aber nicht ganz, weil es um Fragen geht, die letztlich jeden direkt betreffen.



Vor allem steht die Frage zentral im Raum: Wie wollen wir innerhalb und außerhalb der LGBTIQ*-Community miteinander umgehen? Und: Gibt es überhaupt noch eine solche Community? Wollen wir, dass es eine gibt? Oder ist sie ein Relikt aus vergangenen Zeiten, das nicht mehr passt und möglicherweise mehr Schaden anrichtet als Menschen hilft, befreit und glücklich miteinander zu leben?



Als ich Patsy l'Amour laLoves 30-seitige Einleitung las und die dort skizzierte Ansammlung von Anfeindungen, die sie erlebt hat – mit Vorwürfen "rassistisch" zu sein, "weiß und priviligiert", "reaktionär" usw. usf. – erkannte ich viele Dinge, die ich selbst im letzten Jahr wiederholt hören durfte. Wobei auch ich mich gefragt habe, wieso mir, entgegen meinem eigenen Selbstverständnis, derartige Sachen um die Ohren fliegen, verbunden mit der Frage, wie ich damit nun umgehen will.



Was für Argumente gibt es, wie könnte ich mich verbal verteidigen, sollte ich mich überhaupt auf die Diskussion einlassen, und wie viel "Schuld" liegt bei mir als weißem alten schwulen Cis-Mann, dass ich andere – offensichtlich – mit Worten und Verhaltensweisen so vor den Kopf stoße, allein schon durch meine Präsenz und meine "weiße Machtposition"? Habe ich einfach den Zug der Zeit verpasst und hänge antiquierten Weltbildern nach, die von einer nachgerückten Generation über den Haufen geworfen wurden? Sollte ich mich besser zurückziehen in harmlose Bereiche wie die Operettenforschung und die politischen Debatten und den politischen Aktivismus anderen überlassen? Will ich das?

Wie "sprechberechtigt" sind "Nichtbetroffene"?



Die erste Auflage von "Beißreflexe" war binnen einer Woche ausverkauft

Patsy l'Amour laLove hat eine Gruppe von 25 Autoren und Autorinnen versammelt, die primär für eine Sicht der Lage stehen, mit der ich mich persönlich stark identifizieren kann. Nicht unbedingt in jedem Einzelfall. Aber im Großen und Ganzen. Primäre Aussage: Ich will mich nicht schuldig dafür fühlen, dass es mir möglicherweise besser geht als anderen, ich will auch nicht unterstellt bekommen, dass ich mir nicht vorstellen könne, was es heißt, als "Person of Color" (PoC) oder "Frau" ausgegrenzt zu werden, ich will auch nicht darauf verzichten, an Diskussionen über die Lage von Flüchtlingen und anderen Gruppen teilzunehmen, nur weil ich selbst nicht direkt zu diesen Gruppen gehöre und deshalb nicht "sprechberechtigt" sein soll, als sogenannter "Nichtbetroffener" und "Unterdrücker".



Als Patsy l'Amour laLove bei einem Vortrag mit Podiumsdiskussion im taz-Café forderte – veranstaltet von der Initiative Queer Nations ("Verein zur Förderung von queeren Wissenslandschaften sowie von gesellschaftlichen Debatten") -, dass wir uns alle fair und mit Respekt behandeln sollten, konnte ich darin nichts Radikales erkennen, es ist für mich eher eine Selbstverständlichkeit. Dass in einem Sammelband, in dem Journalisten wie Elmar Kraushaar oder Dirk Ludigs mitschreiben, manche Dinge zugespitzt formuliert werden, ist mir als Leser ebenso selbstverständlich und willkommen. Deshalb gleich von reaktionärer Polemik zu sprechen, erschließt sich mir nicht. Aber ich bin ja offensichtlich auch im "falschen" Lager (oder "richtigen", je nachdem wie herum "Mann" die Sache betrachtet).



"Patsy redet doch auf allen Podien"



Und so geht die Schlacht weiter. Eine lesbische Bekannte sagte kürzlich zu mir: "Was heißt hier Sprechverbote? Patsy redet doch auf allen Podien… Nonstop!" Während andere Lesben sich beklagen, nicht genug zu Wort zu kommen und nicht ausreichend in "Beißreflexe" repräsentiert zu werden. Auf die Frage, warum sie nicht einen eigenen Essayband herausbringen und eine Gegenposition formulieren, kommt als Antwort: "So einfach ist das nicht, die Männer besetzen alle publizistischen Entscheidungspositionen!" Was krass ist, denn selbst der Querverlag hat mit Ilona Bubeck auch eine lesbische Chefin, die als Autorin in "Beißreflexe" vertreten ist, Special Media (wo die "Siegessäule" rauskommt) hat zwei lesbische Verlegerinnen, und der Konkursbuchverlag wird von Claudia Gehrke geleitet (die "Mein lesbisches Auge" herausbringt). Es ist nicht so, dass es keinerlei Optionen gäbe.



Dass es für PoC und Menschen mit Migrationshintergrund schwieriger ist, sich entsprechend publizistisch Verhör zu verschaffen, mag stimmen, es mag auch stimmen, dass diese Gruppen derzeit andere Sorgen haben, als einen Essayband mit gesellschaftspolitischen Positionierungen herauszubringen. Aber sollte deshalb Patsy keinen Band rausbringen? Ist das die Schlussfolgerung? Und ist es Patsy l'Amour laLoves Verantwortung, in ihrem Buch dafür zu sorgen, dass alle Gruppen gleichberechtigt vorkommen? Seit wann funktioniert so Publizistik?



Okay, wenn dieser Band als Titel hätte "Die aktuelle LGBTIQ* Szene im Überblick" und bei einem Großverlag wie der Oxford University Press erschienen wäre, dann hätte ich erwartet, dass alle Gruppen mit Quotenregelung fair verteilt zu Wort kommen. Aber dann wäre es ein mit viel Geld gefördertes Projekt gewesen. So ist es ein leidenschaftlicher Aufschrei einer Herausgeberin und damit ein Beitrag zur aktuellen Debatte. Neben dem viele andere Beiträge Platz haben.



Eine Wiederholung der Kämpfe aus den Siebzigern?



In einem anderen neuen Sammelband mit Titel "Politiken in Bewegung. Die Emanzipation Homosexueller im 20. Jahrhundert", herausgegeben von Andreas Pretzel und Volker Weiß (Männerschwarm Verlag), berichtet der Historiker Jens Dobler davon, wie die Schwulenbewegung der Siebzigerjahre mit damals neuen Formen des Protests aufwartete: "das Laute, das Provokante, das Unversöhnliche" wurde dem "Spießigen" der Vorgängergeneration gegenübergestellt, die versucht hatte, versöhnlicher ihre politischen Ziele zu erreichen. Damit entpuppten sich die jungen Protestler als "Brudermörder" der "spießigen älteren Brüder". Und: Ihr Verhalten "zeitigte Erfolg".



Ist die leidenschaftlich geführte "Beißreflexe"-Debatte, mit ihren Morddrohungen, Denunziationen, Rufmordkampagnen und all dem, was Patsy und ihre Mitautor_innen beschreiben, eine Wiederholung dessen, was wir in den Siebzigern mit dem Aufstand studentischer Gruppen erlebt haben, denen der gesellschaftliche Wandel nicht schnell genug ging? Sind die Autorinnen in "Beißreflexe" und alle, die sich mit deren Thesen identifizieren können, die spießigen älteren Brüder und Schwestern, gegen die die progessiven Jüngeren sturmlaufen?



Wohin die Reise geht, muss sich noch zeigen. Und ob sich die aktuellen radikalen Queerfeministinnen durchsetzen werden oder irgendeine andere Gruppe, bleibt abzuwarten. Unlängst sagte ein junger Philosophiestudent zu mir, als wir von Revolution und ideologischen Schlachten sprachen: "Grundsätzlich wollen alle sicher gehen, dass sie nach der Revolution auf der richtigen Seite der Macht stehen!"



Im Fall von "Beißreflexe" geht es genau darum: Welche Institutionen und ihre Vertreter_innen werden gefördert, welche nicht? Wer bekommt Posten an Universitäten, in Zeitungen, in politischen Stiftungen? Wer wird in Kuratorien gewählt und wer bleibt draußen? Wer kann dann bestimmen, wessen Anhänger_innen Aufträge bekommen? Wer bekommt die Deutungshoheit und definiert künftig die Geschichte?



Mit anderen Worten: Es geht ums Eingemachte; und unabhängig von Einzelpositionen in "Beißreflexe" ist das der wunde Punkt, in den Patsy l'Amour laLove den Finger gelegt hat. Weswegen die Reaktionen so extrem ausfallen. Und weswegen es nötig ist, dass alle mitdiskutieren.

Infos zum Buch



Patsy l'Amour laLove (Hrsg.): Beißreflexe. Kritik an queerem Aktivismus, autoritären Sehnsüchten, Sprechverboten. 272 Seiten. Querverlag. Berlin 2017. 16,90 €. ISBN 978-3-89656-253-1

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. bieten wir ein werbefreies Angebot.