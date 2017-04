Heute, 09:01h, Noch kein Kommentar



"Gay Hardcore 11: Kolbenfresser XXL" ist am 15. April 2017 erschienen

Als Johannes überraschend eine Autowerkstatt erbt, will er den heruntergekommenen Betrieb eigentlich nur schnellstmöglich abwickeln. Mit Bolzen und Schläuchen hat der ungeoutete Werbetexter nun wirklich nichts am Hut! Doch der bullige Kfz-Meister ahnt schnell, wo es beim neuen Boss wirklich klemmt. Also verpasst er dem Schreiberling erst mal eine Einführung in die Welt der Zapfhähne, Ölwechsel und Kolbenfresser…



Die erotische Erzählung "Kolbenfresser XXL" von Tilman Janus ist bereits der elfte Band der Reihe "Gay Hardcore" des Bruno Gmünder Verlags. Er ist auch als Ebook erhältlich. Mit über 150 Ausgaben der Serie "Loverboys" hat das Berliner Unternehmen bereits gute Erfahrungen mit schwuler Einhandliteratur gesammelt. In dieser Reihe sind bereits "Stallbursche sucht Bürohengst", "Zügelloser Zimmerservice", "Freche Lümmel auf Lustreisen" und "Junge Triebe im Lustgarten" von Tilman Janus erschienen. (cw/pm)

Wir verlosen drei Bücher

Für die User von queer.de hat der Bruno Gmünder Verlag freundlicherweise drei Bücher "Gay Hardcore 11: Kolbenfresser XXL" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Buch gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 23. April 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Buch



Tilman Janus: Gay Hardcore 11: Kolbenfresser XXL. Erotische Erzählung. 176 Seiten. Softcover. Format: 10,5 x 17 cm. Bruno Gmünder Verlag. Berlin April 2017. 12,99 €. ISBN 978-3-95985-308-8