Berlin: Staatsschutz ermittelt nach möglichem schwulenfeindlichen Angriff

In der Nacht zum Samstag könnte es in Berlin erneut zu einer homofeindlich motivierten Gewalttat gekommen sein. Zwei 21 und 22 Jahre alte Männer zeigten am Samstagabend laut Polizeibericht einen Übergriff an, der sich zunächst in einer S-Bahn im Bahnhof Blankenburg abgespielt haben soll.



Dort befanden sich die beiden Männer zusammen mit einem weiteren 27-jährigen Freund nach einem Diskothekenbesuch. Bereits in dem Zug seien sie ihren Angaben zufolge von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Ein Fahrgast, der eingegriffen habe, soll ebenfalls angegangen worden sein.



Am Bahnhof angekommen, verließen die Angegriffenen und auch die angreifende Gruppe den Waggon. Auf dem Bahnsteig setzen sich die körperlichen Übergriffe in Form von Schlägen und Tritten fort. Dem 21-Jährigen wurde dabei ein Brustbeutel vom Hals gerissen, so die Polizei. Anschließend flüchteten die Täter.



Die drei jungen Männer erlitten leichte Verletzungen, die jedoch zunächst nicht medizinisch versorgt werden mussten. Inwiefern die Tat mit der sexuellen Orientierung der Angegriffenen zu tun hat, einer der Männer ist laut Polizei schwul und ein weiterer war geschminkt, ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiliche Staatsschutz übernommen hat. (pm/cw)