"Lazer Team" ist am 14. April 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Um die gesamte Menschheit vor herannahenden Alien-Superschurken zu retten, stellen freundlich gesinnte Außerirdische der Regierung einen Kampfanzug mit Superkräften zur Verfügung. Dieser soll per UFO einem Soldaten zugestellt werden, der von Kindesbeinen an darauf vorbereitet wurde, die Welt vor den Invasoren zu retten.



Blöd nur, dass dieses UFO abstürzt und der Superanzug vier völlig unfähigen Losern in die Hände fällt. Zu allem Überfluss bindet sich dieser auch noch genetisch an sie.



Jeder von ihnen – mit jeweils einer Superkraft des Anzugs ausgestattet – muss nun in Rekordzeit lernen, seine Fähigkeit im Kampf gegen die angriffslustigen Außerirdischen einzusetzen, möglichst ohne dabei die anderen umzubringen. Leichter gesagt, als getan.



Das Schicksal der Menschheit in den Händen dieses undisziplinierten, planlosen und talentfreien Haufens? Klingt schrecklich… schrecklich lustig!



"Lazer Team" ist eine typische Außenseiter-Produktion: Von Nerds für Nerds, von Fans geliebt, von Kritikern meist zerrissen. Nun wurde passend zur deutschen TV-Premiere auf Tele5 die Science Fiction-Komödie, das Spielfilm-Debüt der "Red vs. Blue"-Macher Rooster Teeth im Director's Cut mit umfangreichem Bonusmaterial veröffentlicht. (cw/pm)

