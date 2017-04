Eine interessante Videoumfrage hat Marcel Albig vor einigen Tagen in der Stuttgarter Innenstadt gemacht. Er zeigte Passanten erst das Bild eines jungen küssenden Heteropaares, dann ein Foto von zwei knutschenden Männern – und fragte jeweils, was sie davon halten.



Natürlich sind die Antworten nicht repräsentativ, aber sie zeigen das Phänomen, dass selbst diejenigen, die sichtlich angewidert auf das Homofoto reagieren, sich für unglaublich tolerant halten. So wie eine ältere Dame, die meinte: "Die dürfe so lebe wie sie wolle, aber nicht in der Öffentlichkeit."

Auch jüngere Menschen reagierten peinlich berührt

"Es ist schon sehr ersichtlich, dass die ältere Generation noch ein bisschen mehr traditionell denkt", zieht Marcel Albig am Ende seines sechseinhalbminütigen Videos Bilanz. Doch selbst ein jüngerer Mann, der sich für die Gleichstellung homosexueller Paare aussprach, meinte: "Ich finde die Ehe zwischen Mann und Frau immer noch schöner." Ein anderer war beim Anblick der küssenden Männer sichtbar peinlich berührt, traute sich aber nicht, etwas Negatives zu sagen.



Symptomatisch auch die Reaktion einer jüngeren Passantin, die beim Anblick des Heterofotos meinte: "Sehr romantisch! Ein junges verliebtes Pärchen, Glück, Sonne, Zufriedenheit." Als ihr anschließend das Homofoto gezeigt wurde, entfuhr es ihr spontan: "Das ist das krasse Gegenteil." Erst im nächsten Satz ergänzte sie: "Aber diese zwei Menschen sind auch glücklich und verliebt." (mize)