"Loverboys 153: Das schamlose Luder" ist am 15. April 2016 erschienen

Der 22-jährige Anton steckt in einer Krise! Als Comic-Zeichner gehen ihm die Ideen aus, und auch in seinem Sexleben herrscht Flaute.



Dass Rettung naht, ahnt er noch nicht, als er seinen Knackarsch eilig durch den Zug schiebt. Und dass sie in Form eines großen, breitschultrigen Verlegers daherkommen würde, glaubt Anton auch erst, als die nächste Kurve ihn direkt zwischen zwei mächtige Männerschenkel befördert…



Oliver Schwarz, Autor schwuler Bücher aus Leidenschaft, tobt sich kreativ in einer Berliner Künstler-WG im Stadtteil Prenzlauer Berg aus. Mit der heißblütig-erotischen Sommerkomödie "Das schamlose Luder" legt Schwarz seine erotische Erzählung im Bruno Gmünder Verlag vor. Es ist bereits der 153. Band der beliebten "Loverboys"-Reihe, welcher auch als Ebook erhältlich ist. (cw/pm)

Wir verlosen drei Bücher

Für die User von queer.de hat der Bruno Gmünder Verlag freundlicherweise drei Bücher "Loverboys 153: Das schamlose Luder" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Buch gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 26. April 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Buch



Oliver Schwarz: Loverboys 153: Das schamlose Luder. Erotische Erzählung. 176 Seiten. Softcover. Format: 10,5 x 17 cm. Bruno Gmünder Verlag. Berlin April 2017. 12,99 €. ISBN 978-3-95985-304-0