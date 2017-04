Schloss Mansfeld darf trotz Homophobie Steuergelder behalten

Romantikgeist / flickr) Geschäftsmodell Homo-Hass: Das Schloss Mansfeld hält an seiner Linie fest, aufgrund der Abneigung gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren keine Eheschließungen mehr durchführen zu wollen (Bild:

Auch offene Homophobie ist kein Ausschlussgrund für eine staatliche Förderung: Das Land Sachsen-Anhalt hat angekündigt, dass der evangelische Förderverein Schloss Mansfeld Millionen von Euro an staatlicher Förderung behalten darf, wie Regierungssprecher Matthias Schuppe gegenüber der "Mitteldeutschen Zeitung" erklärte.



Die Begründung: Es seien nur bauliche Maßnahmen an der Burganlage gefördert worden. Der Staat habe aber keine Gelder für den Verein selbst oder dessen Veranstaltungen und Inhalte zur Verfügung gestellt.



Laut der "Mitteldeutschen Zeitung" betrug die Förderung in den letzten 13 Jahren insgesamt 5,1 Millionen Euro. Das Land allein hat 2,3 Millionen Euro an die evangelische Begegnungsstätte überwiesen.



Der Förderverein löste vor zwei Wochen Empörung aus, als bekannt wurde, dass er auf dem Burggelände alle Hochzeiten stoppen ließ, um keine gleichgeschlechtlichen Verpartnerungen durchführen zu lassen (queer.de berichtete). Ein entsprechender Vertrag mit dem Standesamt Mansfeld wurde gekündigt. Die Begründung des Vorstandschefs: "Eine Familie besteht in unseren Augen aus Vater, Mutter und Kind".



Das führte zu scharfer Kritik sowohl aus der Politik als auch aus der evangelischen Kirche: Landesgleichstellungsministerin Anne-Marie Keding (CDU) nannte es etwa "sehr bedauerlich, dass es immer noch Vereine in Sachen-Anhalt gibt, die so ablehnend auf Lebenspartnerschaften reagieren." Der Sprecher der evangelischen Landeskirche Mitteldeutschland bedauerte, "dass sich der Verein nicht zu mehr Offenheit entschließen konnte". Auch der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM), dem der Förderverein angehört, rief zu einem "wertschätzenden Umgang auch bei divergierenden Lebensentwürfen" auf (queer.de berichtete).



Trotz der Kritik hält der der Förderverein am Ehe-Verbot auf dem Schloss Mansfeld fest. Bislang hat sich der Vorstand nicht zu der Kritik geäußert. (dk)