Spahn fordert "mehr Family-Mainstreaming statt immer nur Gender-Mainstreaming"

Jens Spahn ist seit inzwischen 15 Jahren Mitglied des Bundestages. 2014 ist er erstmals auch in den CDU-Bundesvorstand, das Machtzentrum seiner Partei, gewählt worden. Seit 2015 ist er zudem Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium (Bild: Deutscher Bundestag / Achim Melde)

Der CDU-Politiker Jens Spahn hat in einem am Mittwoch in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" veröffentlichten Interview beklagt, dass die Diskriminierung von Müttern angeblich oft weniger Beachtung fände als die von Homo-Paaren: "Die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften hat in manchen Kreisen inzwischen mehr Akzeptanz als die vollzeiterziehende Mutter. Beides hat Respekt verdient. Mehr Family-Mainstreaming statt immer nur Gender-Mainstreaming wäre mal was."



Gender-Mainstreaming umschreibt eine staatliche Strategie, die Gleichbehandlung der Geschlechter zu erreichen; sie gehört seit Ende der Neunzigerjahre zu den vertraglich festgelegten Zielen der Europäischen Union. Auf der rechten und rechtspopulistischen Seite des politischen Spektrums wird das Wortgebilde aber auch als Kampfbegriff gegen Schulaufklärung oder die Gleichbehandlung von Homosexuellen verwandt – etwa vom "Freiheitlich-konservativer Aufbruch in der Union" oder der AfD.



In dem Interview (Überschrift: "Die Deutschen sind satt geworden") wirft Spahn Gegnern auf der linken Seite des politischen Spektrums auch vor, "Toleranz für Intolerante" zu haben: "Warum gilt der Kampf für Frauen- und Schwulenrechte gegenüber einem konservativen Islam eigentlich auf einmal als rechts und konservativ?", fragte Spahn. Wichtig sei, "unsere Werte" zu bewahren.

Kritik an Muslimen und LGBTI-Aktivisten

Der 36-Jährige hatte bereits in den letzten Jahren immer wieder Zwangsmaßnahmen für die Eingliederung von Muslimen gefordert – etwa ein Burkaverbot für Frauen oder ein Nacktduschgebot für Männer. Gleichzeitig kritisierte er LGBTI-Aktivisten, die seiner Meinung nach zu aggressive Forderungen stellten – sie sollten stattdessen Gegnern der Gleichbehandlung "Toleranz und Respekt" entgegenbringen, forderte Spahn. Trotz seiner passiven Haltung und des erbitterten Widerstandes in seiner eigenen Partei erwarte er, dass die Ehe-Öffnung in Deutschland "noch in diesem Jahrzehnt" erreicht werde. Der Lesben- und Schwulenverband kritisierte Anfang des Jahres, dass Spahn Homophobie als allein muslimisches Problem ansehe und alle anderen Formen des Homo-Hasses ausblende (queer.de berichtete).



Spahn, der in der internationalen Presse schon als möglicher nächster Kanzler gehandelt wird, hat in den letzten Wochen sein konservatives Image in mehreren Interviews geschärft. So beklagte Spahn in einem in dieser Woche in der Ulmer "Südwestpresse" veröffentlichten Gespräch die "importierte Homophobie" und zeigte sich erfreut, dass es auch in der "linken Schwulenszene" inzwischen "bürgerliche Wünsche nach Verbindlichkeit, Erwartungssicherheit und Ordnung" geben würde. In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit dem Journalisten Klaus Kelle, dem Ehemann der aus Talkshows und der "Demo für alle" bekannten Homo-Hasserin Birgit Kelle, stellte er klar: "Der gemeinsame Gegner steht links und nicht in den eigenen Reihen."