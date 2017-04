In Russland gilt die Schwulenverfolgung in Tschechtschenien als "Fake News"

Bei einem Arbeitstreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat der tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow am Mittwochabend erneut abgestritten, dass es in seiner Republik zur Verschleppung homosexueller Männer durch Sicherheitskräfte gekommen sei.



Laut einem vom Kreml veröffentlichten Gesprächsmitschnitt kritisierte Kadyrow "provozierende" Zeitungsberichte "über Personen und Vorkommnisse, die wir angeblich hatten, über Verhaftungen". Nach einem Ausdruck der Überraschung durch Putin meinte Kadyrow, es sei bereits unbequem, darüber zu sprechen, aber es gehe um Verhaftungen und Morde.



Ramsan Kadyrow ist seit 2007 Präsident bzw. seit 2010 "Oberhaupt" der Teilrepublik Tschetschenien

In Folge benannte Kadyrow einen Theologen, über den Medien angeblich geschrieben hätten, dieser sei verschwunden und dann ermordet worden. "Aber er lebt, er ist gesund zuhause." Mit solchen "unbestätigten Fakten" habe man es zu tun. In Wirklichkeit hatten Medien zwar über die Gerüchte eines verschwundenen bekannten Theologen geschrieben, diesen aber nicht benannt. Als wäre das er der einzige angebliche Beweis fr die Verfolgungswelle gewesen, hatte der Staatssender Grosny.tv bereits am Sonntag Aufnahmen von Kadyrow bei einem Besuch des von ihm benannten Theologen gezeigt, die die angeblichen Gerüchte widerlegen sollten.



Putin hatte zu diesem Themenaspekt keine weiteren Anmerkungen, sondern interessierte sich im weiteren Gespräch mit Kadyrow für Sicherheitsfragen und lobte eine Senkung der Arbeitslosenquote.



Auf die Schwulenverfolgung angesprochen, hatte Putins Sprecher Dmitri Peskow bereits am letzten Freitag gesagt, dass ihm "keine verlässlichen Informationen über Probleme in diesem Bereich" vorliegen würden und ihm auch keine Anzeigen bekannt seien. Erneut betonte er, das Thema sei keines der Politik, sondern liege in der Zuständigkeit der Strafverfolgungsbehörden. Diese hatten allerdings tagelang nicht auf Anzeigen und Gesuche u.a. der Zeitung "Novaya Gazeta" reagiert.



Russlands Präsident Wladimir Putin hatte keine Nachfragen

Am Montag kündigte zwar die tschetschenische Staatsanwaltschaft an, zu den Vorwürfen zu ermitteln; Ergebnisse erwartet allerdings niemand. Kadyrow hatte bereits am Wochenende in einem Eintrag auf Instagram von "Lügen" und "Verleumdungen" einiger Medien und "sogenannter 'Menschenrechtsorganisationen'" gesprochen, die Tschetschenien in ein schlechtes Licht rücken wollten. Eine entsprechende vermeintliche Kampagne hatten in den letzten Wochen etliche Politiker, Geistliche und Medien der autonomen Republik beklagt – auch der Menschenrechtsrat Tschetscheniens kritisierte die Berichterstattung, zu der man keine Beweise habe finden können.

Evakuierung Betroffener geht weiter

In einem neuen Zwischenbericht hat das russische LGBT Network am Montag betont, dass man inzwischen über 30 Menschen aus der Region habe helfen können, Kontakt habe man zu rund 60. "Unter denen, die um Hilfe gebeten haben, sind zwei Opfer der Verfolgung, zu denen wir den Kontakt aus unbekannten Gründen verloren haben." Man könne nicht ausschließen, dass ihnen etwas zugestoßen sei.



Man sei sehr erfreut über die Spenden aus aller Welt (deutsches Spendenkonto), so das Netzwerk. "Das Geld wird benutzt für Beförderungskosten, Unterkunft, Grundbedürfnisse, medizinische und psyschologische Betreuung und die Vorbereitung notwendiger Dokumente." Für die meisten "Überlebenden" sei es zu gefährlich, in Russland zu verbleiben, daher plane man ihre Evakuierung aus dem Land.

Direktlink | Am Mittwoch veröffentlichte der Sender CNN einen Bericht über die Lage in Tschetschenien mit zwei anonymen Zeugen der Verfolgung

In mehreren Interviews hatten Aktivisten der Organisation die Sorge geäußert, dass die Betroffenen von Verwandten oder Sicherheitskräften auch in Moskau oder anderen Städten verfolgt werden könnten. Entsprechende Erfahrungen gebe es mit früheren Flüchtlingen, auch würden bei einer – etwa zur Annahme von Jobs notwendigen – Neuanmeldung in einer Stadt die Behörden in der Heimat informiert.



In einem Interview hatte Igor Koschetkow, einer der Aktivisten des Netzwerks, betont, dass nach Treffen mit Betroffenen drei – von ihm ausdrücklich nicht benannte – europäische Botschaften ihre Visa-Bestimmungen gelockert und dadurch Menschen die Flucht ermöglicht hätten.



Die Zahl derer, die sich eine Flucht trauen, die einen kompletten und ungewissen Neubeginn darstellt, ist noch überschaubar – und vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Man rechnet mit 150 bis 200 Personen, die in den letzten Wochen gefangen genommen wurden und es wohl teilweise noch sind, so Koschetkow. Was ihn zusätzlich beunruhigt: Inzwischen gebe es die ersten Hilfsanfragen aus Dagestan und Inguschetien.



Deutsche Regierung verfolgt Entwicklung



Während sich im Ausland teils Spitzenpolitiker zur Verfolgung in Tschetschenien äußerten, war von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) oder Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) bislang nichts zu hören. Das Auswärtige Amt hatte nur eine Erklärung des Russland-Beauftragten Gernot Erler veröffentlicht, die eine Aufklärung der Taten und Hilfe für die Betroffenen forderte (queer.de berichtete).



Auf Anfrage des Bundestagsabgeordneten Stefan Liebich (Linke) zu Erkenntnissen zur Lage in Tschetschenien antwortete das Amt am Mittwoch, ihm seien "Hinweise aus öffentlicher Berichterstattung über die Verfolgung von Homosexuellen (…) bekannt". Staatssekretär Markus Ederer antwortete ferner, dass man in "Kontakt mit vor Ort engagierten zivilgesellschaftlichen Organisationen" stehe, die größtenteils "die Einschätzung einer verstärkten Verfolgung von Homosexuellen" bestätigten.



"Staatliche Verfolgung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ist infam und abscheulich", kommentierte dazu Liebich. Eine "inaktive Beobachterposition der Bundesregierung" sei "nicht ausreichend", so der Linkenpolitiker: "Ich fordere die Bundesregierung auf, von der russischen Regierung zu den geschilderten Vorgängen eine Stellungnahme einzuholen und sich aktiv für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transgender in Tschetschenien und allen anderen russischen Landesteilen einzusetzen."



Sorge um Journalisten



Derweil hat am Mittwoch auch die Organisation "Reporter ohne Grenzen" die russischen Behörden aufgefordert, die Sicherheit der Journalistin Elena Milaschina und ihrer Kollegen von der Zeitung "Novaya Gazeta" zu garantieren und die Urheber der Drohungen gegen sie zur Rechenschaft zu ziehen.



Die Zeitung hatte als erste über die Verfolgungswelle berichtet und dafür öffentliche Androhungen einer "Vergeltung" von religiösen und staatlichen Anführern Tschetscheniens erhalten (queer.de berichtete). Eine Solidaritätserklärung des Chefredakteurs von "Echo Moskau" hatte zu weiteren Drohungen gegen ihn und die "Gazeta" geführt. Am Mittwoch herrschte kurzzeitig Panik in der Redaktion, als ein Brief mit dem Absender "Grosny" und einem weißen Pulver eintraf. Es stellte sich später als harmlos heraus.



Die "Novaya Gazeta" hatte bereits vor rund zwei Wochen Augenzeugenberichte vorgelegt, die Adresse eines Geheimgefängnisses nahe der Hauptstadt Grosny veröffentlicht, in dem Schwule gefoltert wurden, und einen Verantwortlichen der Regierung direkt beschuldigt – öffentlich bekannt gewordene Folgen vor Ort hatte das bislang keine

Am Mittwoch hatte zugleich der Moskauer CSD-Organisator Nikolai Aleksejew bekannt gegeben, die Zeitung verklagen zu wollen. Sie hatte die Verfolgungswelle als Reaktion auf von ihn und seinen Mitstreitern angemeldete Demonstrationen in der Region dargestellt – dieser von vielen Aktivisten kritisierte Aspekt der Berichterstattung gilt inzwischen als überholt, erste Verschleppungen soll es bereits im Dezember lange vor den plakativen Protestanmeldungen gegeben haben. Aleksejew blieb zugleich seinem Ruf als umstrittenster Aktivist des Landes gerecht, indem er die komplette Berichterstattung über die Verfolgung als "Fake News" zurückwies.



Ein "gegen Russland gerichtetes politisches Spiel" aus der "Fake-News-Fabrik" sah am Mittwoch derweil auch der staatliche russische Propagandakanal in Deutschland, RT Deutsch – in gewohnt verzerrender Darstellung der Fakten und mit Pseudo-Gegenbeweisen sowie unter teils absurden Leserkommentaren.

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. bieten wir ein werbefreies Angebot.