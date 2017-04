Auch die Kölner Aids-Hilfe ruft zu der Kundgebung und Tanz-Demo von "Köln stellt sich quer" auf und fordert: "Tanz die AfD – Gemeinsam für Weltoffenheit, Toleranz und Solidarität!" (Bild: facebook / AidshilfeKoeln

Die "Alternative für Deutschland" will am Wochenende bei ihrem Bundesparteitag in Köln die Weichen für den Einzug in den Bundestag nach der Wahl im September stellen.



Während vor der Tür zehntausende Menschen zu Gegenprotesten erwartet werden, sollen die Mitglieder der rechten Partei im Maritim-Hotel unter anderem das Wahlprogramm verabschieden – der vorgelegte Entwurf enthält neben allerlei Stimmungsmache gegen Muslime und Einwanderung, der Betonung nationaler Politik und der Verneinung eines Klimawandels auch Programmpunkte, die auf Homo- und Transphobie setzen (queer.de berichtete).



So erklärt die Partei den "Erhalt des eigenen Staatsvolks" zur vorrangigen Aufgabe der Politik und will einer "dramatischen Zunahme der Ehe- und Kinderlosigkeit" nicht nur mit finanziellen Anreizen und Abtreibungserschwernissen entgegenwirken, sondern auch mit einem Kampf für die "traditionelle" Familie: Die Politik müsse sich "am Bild der Familie aus Vater, Mutter und Kindern" orientieren.



"Wir lehnen alle Versuche ab, den Sinn des Wortes 'Familie' in Art. 6, Abs. 1 Grundgesetz auf andere Gemeinschaften auszudehnen", heißt es weiter im Programmentwurf – damit stellt sich die Partei u.a. gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Regenbogenfamilien. Auch der Begriff "Ehe" sei "klassisch" zu verstehen; die Partei lehnt die Ehe für alle klar ab.



"Demo für alle" wird Wahlprogramm

Zudem wehrt sich die Partei gegen eine "einseitige Hervorhebung der Homo- und Transsexualität im Unterricht", die einen "unzulässigen Eingriff in die natürliche Entwicklung unserer Kinder" und das Elternrecht darstelle und Kinder und Jugendliche "in Bezug auf ihre sexuelle Identität verunsichert, überfordert und in ihren Schamgefühlen verletzt". Die Partei stelle sich "allen Versuchen klar entgegen, durch staatlich geförderte Umerziehungsprogramme in Kindergärten und Schulen das bewährte, traditionelle Familienbild zu beseitigen". Kinder dürften nicht "zum Spielball der sexuellen Neigungen einer lauten Minderheit werden."



Ein solches "ideologische Experiment der Frühsexualisierung" sei "sofort zu beenden", fordert die AfD. Die Förderung von "Gender-Forschung" und Gleichstellungsbeauftragte seien abzuschaffen.



Anträge, die diese Formulierungen abschwächen oder ablehnen sollen, liegen zum Parteitag in Köln nicht vor. Ein Antrag will hingegen noch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend als "'Gedönsministerium' ausmisten" und in ein "Bundesministerium für Familie und Bevölkerungsentwicklung" umwandeln.Der Grund: Das bisherige Ministerium stehe für "die Genderclique mit Gleichstellung, Frühsexualisierung und anderen gravierenden Fehlentwicklungen". Erster Name auf der Unterstützerliste ist der schwule Bundesvorsitzende des Jugendverbands "Junge Alternative", Sven Tritschler; er ist Listen- und Direktkandidat zur Landtagswahl in NRW aus Köln. Die "JA" will in weiteren Anträgen u.a. auch das Grundrecht auf Asyl abschaffen.Mehrere Vertreter der NRW-AfD aus Vorstand und Landesliste zur Bundestagswahl wollen zudem in einem Antrag Geschlechterquoten und Antidiskriminierungsgesetze als vermeintliche Vorboten einer "totalitären Herrschaftsordnung" abschaffen.Gegen den Parteitag im Maritim-Hotel am Rande des Heumarkts haben sich für Samstag etliche Proteste angekündigt, an denen teilweise auch die Community involviert ist. Am größten dürfte die Kundgebung des Bündnisses "Köln stellt sich quer" werden; zu den Bündnispartnern aus der Szene gehören die Aids-Hilfe Köln, das Centrum Schwule Geschichte e.V., der KLuST e.V. (Cologne Pride) und die Kölner CSD-Demonstration.Das Bündnis ruft zu einer Kundgebung ab 12 Uhr auf dem Heumarkt auf, bei der Vertreter der Gruppen sowie aus der Politik sprechen sollen. Um 14 Uhr startet dort eine Art bunte CSD-Demo mit Musik und Wagen unter dem Titel " Tanz die AfD ", die mit dem Kölner CSD organisiert wird. Auch ein Wagen der LGBTTIQ*-Community ist mit dabei. Nach der Demo geht die Kundgebung auf dem Heumarkt weiter.Der "Dyke March Cologne" ruft dazu auf , sich der Frauen*kette ums Maritim anzuschließen: "Wir freuen uns über jede Dyke*, die sich uns anschließt! Ihr erkennt uns an den Dyke* March Cologne Fahnen." Treffpunkt ist 9.30 Uhr am Reiterstandbild am Heumarkt.

Weitere Gruppen wie Queergestellt rufen dazu auf, sich zusammen mit anderen Gruppen der AfD in den Weg zu stellen. Treffpunkt ist bereits um 7 Uhr am Ebertplatz. Mehrere Gruppen des Protestbündnisses "Köln gegen rechts" wollen ab der Uhrzeit von verschiedenen Orten aus zu einer Kundgebung am Heumarkt demonstrieren. Anders als das sich später dort versammelnde Bündnis "Köln stellt sich quer" planen hier viele der Teilnehmer Blockaden und Störaktionen gegen den AfD-Parteitag; die Polizei ist mit einem Großaufgebot aus tausenden Beamten und etlichen Wasserwerfern vor Ort.



Weitere Proteste, etwa des Kölner Karnevals abseits des sonstigen Geschehens, und zusätzliche Infos bietet der "Kölner Stadt-Anzeiger" in dieser Zusammenfassung.