Paris: Bei Anschlag getöteter Polizist war LGBTI-Aktivist

Der Polizist Xavier Jugelé ist am Donnerstagabend erschossen worden

Bei dem am Donnerstag im Zentrum von Paris von einem mutmaßlichen Terroristen des "Islamischen Staates" getöteten Polizisten handelt es sich um Xavier Jugelé, ein 37-jähriges Mitglied des LGBTI-Polizistenverbandes Flag. Auf Twitter veröffentlichte der Verband am Freitagnachmittag ein Foto des Getöteten. Jugelé hinterlässt einen Lebenspartner, mit dem er in einer eingetragenen Partnerschaft (PACS) gelebt hatte.



Jugelé war am Donnerstagabend am Champs-Élysées in seinem Polizeiauto gesessen, als ein Mann das Feuer eröffnete. Jugelé wurde getötet, zwei seiner Kollegen erlitten Schussverletzungen. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, wurde auch eine deutsche Touristin leicht verletzt, die sich zufällig am Tatort befand. Der mutmaßliche Täter wurde später auf der Flucht erschossen. Die Terrororganisation IS hat wenige Stunden nach der Tat die Attacke für sich reklamiert.

"Wirklich engagiert bei LGBT-Themen"

Nun trauern Kollegen um den getöteten Beamten, der seit 2010 bei der Gendarmerie arbeitete: "Er war ein einfacher Mann, der seinen Job geliebt hat, und war wirklich engagiert bei LGBT-Themen", erklärte Mickaël Bucheron, der Vorsitzende von Flag nach dem Anschlag. "Er hat sich uns vor ein paar Jahren angeschlossen und mit uns gegen das Verbot von homosexueller 'Propaganda' bei den Olympischen Spielen in Sotschi protestiert", so Bucheron. Ihm sei bewusst gewesen, dass er als Polizist immer einer Terror-Gefahr ausgesetzt gewesen sei. "Aber wir haben nicht viel darüber gesprochen", so Bucheron.



Von Freunden und Kollegen wird Jugelé als Mann beschrieben, der sich für gesellschaftliche Projekte engagiert hat. So zitiert das Magazin "Marianne" Bekannte, die berichteten, dass er während der Flüchtlingskrise nach Griechenland gereist sei, um dort Migranten zu helfen.



Präsident François Hollande hat bereits angekündigt, dass es in den nächsten Tagen eine offizielle Feierstunde für Jugelé geben werde. (cw)