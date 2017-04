Während der Fußball-WM 2006 endet der Urlaub von Familie Hughes in Nordfrankreich in einem furchtbaren Albtraum, im kleinen Städtchen Chalons Du Bois verliert Tony seinen fünfjähriger Sohn Oliver in einer jubelnden Menschenmenge (Bild: Edel:Motion)

Die Thrillerserie "The Missing" ist ein Meilenstein erstklassiger Krimiproduktionen. Mit der außergewöhnlichen Machart der 1. Staffel (die Geschichte wird parallel in zwei Zeitebenen erzählt) setzt die amerikanisch- britische Koproduktion Maßstäbe und erhielt – zu Recht – hochkarätige internationale Nominierungen (u. a. 6 BAFTAs, 2 Golden Globes® und 2 Primetime Emmy® Awards) und Auszeichnungen. Drehbuch, Regie, Kamera, Bildsprache und vor allem die herausragenden Darsteller sind schlichtweg überwältigend! "The Missing" ist ein packend inszeniertes Krimi-Juwel mit einer überaus komplexen, hochdramatischen Handlung und unerwarteten Wendungen, die immer wieder neue Fragen aufwerfen. Kein Wunder, dass im Vereinigten Königreich pro Folge mehr als 8 Millionen Zuschauer gebannt vor den Bildschirmen saßen – und auch in Deutschland wird "The Missing" garantiert ein Millionenpublikum fesseln.



Nordfrankreich, 2006, während der Fußball-WM: Der Familienurlaub von Tony und Emily Hughes (James Nesbitt, Frances O'Connor) endet in einem furchtbaren Albtraum. Im kleinen Städtchen Chalons Du Bois verliert Tony seinen fünfjähriger Sohn Oliver (Oliver Hunt) plötzlich in einer jubelnden Menschenmenge. Die Polizei startet umgehend eine Suchaktion und beordert Julien Baptiste (Tchéky Karyo), einen der renommiertesten Ermittler Frankreichs, in den kleinen Ort. Baptiste: "Entweder wir finden Jungen schnell oder nie…". Doch ohne Erfolg: Der Junge bleibt spurlos verschwunden. Während die Verzweiflung der Eltern wächst, stürzen sich die Medien auf den spektakulären Fall.

Verzweiflung, Mutlosigkeit, Wut, Ohnmacht und Hoffnung



"The Missing – Staffel 1" ist am 21. April 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Acht Jahre später kehrt Tony Hughes an den Ort des Verbrechens zurück. Schuldgefühle und Schmerz haben seine Ehe zerstört, doch während Emily in einer anderen Beziehung den Neuanfang gewagt hat, sucht Tony weiter wie besessen seinen Sohn. Als neue Hinweise auftauchen, wird auch das Interesse des mittlerweile pensionierten Julien Baptiste wieder entfacht…



"The Missing" beschreibt das wohl größte Horrorszenario, das Eltern widerfahren kann und beschäftigt sich stärker mit dem Schicksal der Opfer als den Motiven des Täters. Verzweiflung, Mutlosigkeit, Wut, Ohnmacht und Hoffnung werden durch die Darsteller so realistisch vermittelt, dass sich diese Gefühle fast unerträglich intensiv auf die Zuschauer übertragen. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zur ersten Staffel von "The Missing"

