AfD-Kandidat verhöhnt lesbische NS-Opfer

Mit einem Facebook-Post hat der Düsseldorfer AfD-Politiker David Christopher Eckert am Donnerstag einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Der stellvertretende Sprecher des Bezirksverbands und Direktkandidat für die Landtagswahl im Wahlkreis Düsseldorf III teilte einen rbb-Bericht über einen geplanten Gedenkort für lesbische NS-Opfer im ehemaligen Konzentrationslager Ravensbrück mit der Frage: "Ob es wohl auch bald eine Gedenkstätte für Linkshänder gibt, die im KZ umgekommen sind?"



Screenshot des mittlerweile gelöschten Facebook-Posts

Nachdem die "Bild"-Zeitung über die Entgleisung berichtete, löschte der 25-jährige AfD-Politiker seinen Facebook-Post und veröffentlichte stattdessen eine Erklärung: "Ja, der Kommentar war spitz formuliert und mag vielleicht für den einen oder anderen als anstößig empfunden worden sein", schrieb Eckert. "Aber der Kern der Kritik bleibt richtig. Warum werden die Opfer des NS beim Gedenken differenziert? Indem man einzelnen Gruppen, die ermordet wurden, ein eigenes Denkmal widmet und dieses anderen wiederum verwehrt, relativiert sich das Gedenken insgesamt."

Zweitägiges Symposium in der Gedenkstätte Ravensbrück



Brandenburgs Frauenministerin Diana Golze will die Geschichte der lesbischen NS-Opfer aufarbeiten

Die Antwort hätte der AfD-Kandidat am Donnerstag und Freitag bei einem Symposium in der Gedenkstätte Ravensbrück erhalten können. Anlässlich des 72. Jahrestags der Befreiung des Frauen-Konzentrationslagers im April 1945 durch die Rote Armee beschäftigten sich Historiker und Aktivisten mit der Frage "Identitätspolitik und Gedenken. Schwul-Lesbische Erinnerungskulturen in der Diskussion". Brandenburgs Frauenministerin Diana Golze (Linke), die die Veranstaltung mit Lotto-Mitteln förderte, sprach sich dort für einen eigenen Gedenkort für homosexuelle Frauen aus.



"Für lesbische Frauen und Mädchen brauchen wir einen Raum für Trauer und Erinnerungen", erklärte Golze dazu in einer Pressemitteilung. "Denn sie starben zu Tausenden in Konzentrationslagern wie Ravensbrück und waren doch unsichtbar. Gebrandmarkt als 'asozial', 'Politische' oder 'geistig verwirrt' verschwanden sie lautlos in den Akten und Lagern". Weiter betonte die Ministerin: "Dieses 'unsichtbar sein' dürfen wir nicht hinnehmen, wir müssen den Frauen und Mädchen einen Raum zum Weiterleben geben. Dazu ist es wichtig, die Geschichte dieser Frauen schonungslos aufzuarbeiten."



Auch Brandenburgs Gleichstellungsbeauftragte Monika von der Lippe (Linke) unterstützte die Initiative: "Wir wissen, dass viele lesbische Frauen und Mädchen auch in Konzentrationslagern umkamen. Wie ihre gesellschaftlich akzeptierte Diskriminierung und Verfolgung genau funktionierte, ist bislang kaum erforscht. Hier müssen wir dringend Licht ins Dunkel bringen. Und wir müssen einen Ort für Erinnerungen schaffen, der alle betroffenen Opfer aufnimmt."

Eckert sorgte bereits vor einem Jahr für Wirbel

Bereits im vergangenen Jahr hatte es in Düsseldorf einigen Wirbel inklusive Polizeieinsatz um David Christopher Eckert in seiner Funktion als Vorsitzender der AfD-Hochschulgruppe gegeben. Der Student war trotz Hausverbots zum traditionellen Sektempfang des Schwulenreferats von Uni und FH erschienen. Monate zuvor hatte er öffentlich eine Abschaffung des Referats gefordert, weil es nur die Interessen einer Nische vertrete (queer.de berichtete).