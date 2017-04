Das Alte Testament der Schwulenbewegung

Von Kevin Clarke

Da hat Dian Hanson nun also in ihrer Sexbuchserie bei Taschen wieder einmal einen Titel herausgegeben, der eindeutig "schwul" ist, sich aber an den Mainstreammarkt wendet, der seinerseits vorwiegend aus Heteros und vor allem Heterofrauen besteht. Diesmal geht es – nach dem "Big Penis Book" und "My Buddy: World War II Laid Bare" – in zwei dicken Prachtbänden um die Athletic Model Guild (AMG).



In nummerierten Einzelexemplaren einer limitierten Auflage werden in "AMG: 1000 Model Directory" Aktfotos gezeigt, die Hanson zusammen mit Dennis Bell als Präsident der Bob Mizer Foundation ausgesucht und nun unter ihrem verkaufsfördernden Namen veröffentlicht hat.



Das Fotobuch "AMG: 1000 Model Directory" besteht aus zwei Hardcover-Bänden im Schuber (Bild: Taschen Verlag)

Wie schon bei "My Buddy" (wo die Fotos aus der Sammlung von Michael Stokes stammten) hat sich dabei abermals ein schwuler Archivbesitzer entschlossen, seine homoerotische Sammlung nicht bei einem schwulen Verlag herauszubringen, sondern lieber zum Kunstbuchverlag Taschen zu gehen. Obwohl sich Hanson im Fall der wunderbaren Zweite-Weltkrieg-Nacktfotos in "My Buddy" nicht entblödete, in der Einleitung ausgerechnet Scotty Bowers mit einem Text zu Wort kommen zu lassen, in dem der ehemalige Gay-for-pay-Hollywoodstricher der Welt erklärt, dass diese US-Army-Jungs definitiv "nicht homosexuell" gewesen seien und dass "man" damals im Krieg an so etwas wie Homoerotik gar nicht gedacht habe. Womit Hanson und der Taschen Verlag es heterosexuellen Leserinnen ermöglichten, die Bilder zu goutieren, ohne Angst zu haben, eventuell schwulen Schweinkram hineininterpretieren zu müssen.



Wäre der gleiche Band zum Beispiel beim Bruno Gmünder Verlag erschienen, wo die anderen Michael-Stokes-Fotobände publiziert wurden, hätten Käufer sicher anders auf die knackigen Soldaten reagiert. Genauso wie ein "Big Penis Book" beim Gmünder Verlag nicht auf der ersten Seite eine Frau gezeigt hätte, um der weiblichen Leserschaft zu signalisieren: ja, es ist okay sich dieses Buch anzuschauen, und ja, du bist Teil dieses Projekts.



Bei Gmünder hätten alle bei so vielen Schwänzen gesagt: Porno, natürlich. Bei Taschen ist es Kunst, selbstverständlich. Selbst wenn die Penisbilder aus schwulen Pornoheften stammen. Die sind ja auch irgendwie Retro-Kunst, wenn man's so rum betrachten will. Also liegen die Taschen-Bände in jeder Museumsbuchhandlung der Welt, während Michael Stokes Erotikbände von Gmünder nur in ausgewählten Schwulenläden zu bekommen sind.

Muskelmänner aus zwei Jahrzehnten

Nun also Bob Mizer und seine Muskelmänner, die er zwischen 1947 und 1966 vor die Kamera holte. Verblüffenderweise ist dies bereits der zweite Bob-Mizer-Band, den Hanson bei Taschen herausbringt, der erste war 2009 "Bob's World: The Life and Boys of AMG's Bob Mizer". Diesmal ist alles noch opulenter. Noch exklusiver. Noch kunstvoller. Und erstaunlicherweise wirklich eindeutig: schwul.



Hanson schiebt keinen Scotty Bowers vor, sie stellt dem Ganzen auch keine Frauenfotos voran. Sondern sie schreibt selbst in der Einleitung, dass die Bilder in der Zeitschrift "Physique Pictorial" veröffentlicht wurden und dass diese Zeitschrift "Amerikas erstes offensichtliches Schwulenmagazin" war.



Blick ins Buch (Bild: Taschen Verlag)

Das ist neu. Und es dokumentiert einen Wandel: Während reine schwule Buchverlage vom Markt verschwinden oder es schwer haben, sich dort zu behaupten, nehmen Mainstreamverlage schwule Inhalte problemlos in ihr Programm auf. Das gilt nicht nur für Fotobände wie diesen, sondern ebenso für Belletristik, Sachbücher usw.



Als schwuler Mann kann ich das absolut begrüßen und gut finden. Schließlich bedeutet es: raus aus der Nische. Andererseits fällt auf, dass die Mainstreamverlage nun zwar offensiver mit Homoerotik umgehen, aber trotzdem eine Grenze nicht übertreten. Es gibt keine Erektionen und keine Penetrationen, nicht mal angedeutete. Also fehlt all das, was Verlage wie Gmünder einst ohne mit der Wimper zu zucken veröffentlicht haben. Ist das der Preis, den wir gewillt sind zu zahlen fürs Heraustreten aus der schwulen Ecke, die meist in Bahnhofsbuchhandlungen irgendwo neben den "St. Pauli Nachrichten" angesiedelt oder gar nicht erst öffentlich sichtbar war?



Eine Kampfansage an kleine Szeneverlage



Dass Taschen die zwei Bände mit insgesamt 1.048 Seiten nun für nicht mal 80 Euro anbietet – in Luxusaufmachung, Vollfarbe, Hardcover, Kartonverpackung – ist eine Kampfansage an kleinere Verlage. Die könnten sich das niemals so leisten und haben, anders als Taschen, auch keine Ressourcen, um ein derartiges Prestigeprojekt als Mischkalkulation zu realisieren.



Wen solche Marktverdrängungsmechanismen nicht stören – oder wem sie letztlich als Konsument egal sind – der findet hier zwei Prachtbände, die so etwas wie eine schwule Bibel sind: unser Altes Testament. Die Bilder, die Mizer machte und via "Physique Pictorial" und ähnliche Hefte veröffentlichte, sind Dokumente schwuler Selbstemanzipation nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie dokumentieren ein neues Verhältnis der Öffentlichkeit zu männlichen Körpern und zu Männern, die sich selbstbewusst als Lustobjekte zeigen.



Beefcake-Bilder als Dokumente schwuler Selbstemanzipation (Bild: Taschen Verlag)

In beiden Bänden, die einmal die Zeit 1947 bis 1956, dann 1956 bis 1966 umspannen, sieht man neben den berühmten Beefcake-Bildern auch viele Magazincover, oft mit Tom-of-Finland-Illustrationen. Man sieht auch Filmposter von Hollywoodstreifen, in denen einige der prominenteren Mizer-Modelle mitspielten, zum Beispiel Edmund "Ed Fury" Holovchik. Ihn als Herkules in "Mighty Ursus" 1961 zu bestaunen, neben den AMG-Schnappschüssen aus den Fünfzigerjahren, ist faszinierend. Und die Kombination von gestellten Studioporträts und legeren Strand- bzw. Naturaufnahmen sorgt für Abwechslung.



Zwischendurch werden auch berühmte David-Hockney-Kunstwerke gezeigt, in denen sich der junge schwule britische Maler von Physique-Pictorial-Fotos hat inspirieren lassen – und wegen denen er letztlich das graue verklemmte Großbritannien seiner Jugend verließ und nach Kalifornien zog. Das gelobte Land der umwerfend attraktiven Beefcake-Jungs!



Die berühmten Arschloch-Fotos fehlen



Was völlig ausgeblendet wird in den beiden Bänden – bei insgesamt 25.000 Fotos, die Dennis Bell seiner Herausgeberin zur Auswahl vorgelegt hat – sind u. a. die berühmten Arschloch-Fotos, von denen Mizer für einen Berliner Sammler hunderte erstellte (sie liegen im Schwulen Museum* Berlin, wo sie ab und zu ausgestellt werden, zuletzt bei "Porn That Way"). Wahrscheinlich meint Hanson, so etwas sei doch nicht Kunst genug für den Mainstream. Oder sie hebt sich die Bilder auf fürs Neue Testament der Schwulengeschichte, falls das irgendwann bei Taschen noch rauskommen sollte … als vollständige Übernahme des Schwulenmarkts. Mizer ist erst 1992 gestorben und hat bis drei Wochen vor seinem Tod fotografiert – nach 1966 durchaus extrem explizit.



In Bob Mizers Nachlass befinden sich noch viele weitere Schätze (Bild: Screenshot DVD)

Als wäre all das nicht schon genug Kaufanreiz: Im Preis enthalten ist auch eine DVD als "A Taschen TV Production". Darauf steht der Hinweis: "adults only." Da sieht man in kurzen Super-8-Stummfilmen einige der Beefcake-Modelle in Bewegung, auch Ed Fury 1954 in einem wirklich komischen Streifen. In dem ruft ihn eine blonde Nachbarsfrau an und teilt ihm mit, dass er doch bitte nicht aufhören solle, auf seiner Veranda zu posieren, es bereite ihr solche Freude. Woraufhin Fury sofort zurück nach oben eilt und abenteuerliche Posen einnimmt. An den Bewegungen zwischen den Posen erkennt man den künftigen Filmstar.



Gladiatoren mit Posiing Straps



Andere Filme, wie "Gladiator and the Rebel Slave" von 1956 nehmen – mit den unvermeidlichen Posing Straps – das vorweg, was sich später in der TV-Serie "Spartacus: Blood and Sand" (2010-2013) voll entfaltete: erotisch miteinander ringende "römische" Männer in einer Arena, mit Helmen und Speeren im Sand herumwälzend.



Ab 1957 werden die Filme farbig. Und teils brutal (ein junger Halbstarker überfällt einen Matrosen, beide kämpfen, einer wird mit dem Messer verletzt, der Halbstarke trägt den Matrosen auf seinen Armen liebevoll davon). Wirklich "adult" im Sinn von "18+" ist hier nichts. Und wirklich spannend ist – im Anschluss an die diversen Kurzfilme – erst ein Gespräch mit Dennis Bell, der als Fotograf 2004 den Nachlass von einem alten AMG-Mitarbeiter abkaufte und sich seither müht, die vielen Kisten voller Fotos und Negative irgendwie zu systematisieren, zu katalogisieren und archivgerecht aufzubewahren.



Dennis Bell kaufte 2004 den Nachlass Bob Mizers von einem ehemaligen AMG-Mitarbeiter (Bild: Screenshot DVD)

Es ist interessant, Bell leibhaftig zu sehen und zu hören, wie er zu diesen Bildern kam. Auch sein Spendenaufruf am Ende ist anrührend. Vielleicht kann man seine Bereitwilligkeit, mit Taschen und Dian Hanson für dieses Projekt zusammenzuarbeiten, so einstufen, dass es eine breite Öffentlichkeit erreichen wollte, um klarzumachen, was es für Schätze gibt und was mit diesen Schätzen noch passieren muss, um sie zu erhalten. Eigentlich ist das Ganze fast eine Bewerbung für den Ankauf des Archivs durch das Smythonian Insitute oder die Library of Congress.



Insofern sind die zwei Bände mit DVD eine Form des Aktivismus, von denen Taschen profitiert. Und damit der Käufer. Für das wirkliche "adult orientated"-Material muss man im Mainstream wohl noch ein bisschen warten, bis Hemmungen in Bezug auf die Visualisierung von Schwulensex weiter aufgeweicht sind. Oder man muss hoffen, dass schwule Fotobuchverlage das Terrain doch noch irgendwie zurückerobern und sich als Alternative positionieren, wo Schwänze und Arschlöcher kein Problem sind, von den bösen F-Worten ganz zu schweigen.

Infos zum Buch



Dian Hanson (Hrsg.): Bob Mizer. AMG: 1000 Model Directory. Hardcover. Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch. Zwei Bände im Schuber mit DVD. Format: 22 x 27,5 cm. 1.048 Seiten. Taschen Verlag. Köln 2016. 74,99 €. ISBN 978-3-8365-5029-1