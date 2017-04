Heute, 08:31h, Noch kein Kommentar



Das neue Album "The Burning Spider" von Parov Stelar ist am 21. April 2017 erschienen

Es ist nicht nur die Spinne, die hier brennt, es brennt das ganze Netz: Angetrieben vom unbedingten Willen sich aus dem Spinnennetz der Erwartungen zu befreien, und durch ein kreatives Feuer entfacht, enthüllt Parov Stelar auf seinem neuen Album "The Burning Spider" neue, unerwartete Seiten seiner Musik und öffnet dabei ein neues Kapitel seiner samplebasierten Klangforschung quer durch die Musikgeschichte.



Dabei bleibt vieles erhalten das weltweit Fans an Parov Stelars einzigartigem Sound schätzen und lieben gelernt haben, nur die Einflüsse und Bezüge werden wieder einmal neu ausgewürfelt. Waren es auf den letzten Alben vor allem Swing-Referenzen, die Stelar im globalen Rahmen zum Superstar eines Genres gemacht haben, schlägt er nun mit Blues- und Jazz-Elementen und Anleihen quer durch die Jahrzehnte neue Töne an. Dabei besinnt er sich auch immer wieder auf seine eigene musikalische Geschichte, und langjährige Fans werden in den letzten Jahren in den Hintergrund getretene Stilmittel wiederentdecken. Nur während Parov Stelar früher gesampelte Vocals wild zerhackte und verfremdete setzt er die Namen der Klangspender nun selbstbewusst neben seinen eigenen: Muddy Waters und Lightnin' Hopkins finden sich ebenso auf dem Album wie der Sänger Anduze von den amerikanischen Virgin Islands, mit dem Stelar bereits zuvor zusammengearbeitet hat, und der auf "The Burning Spider" eine Schlüsselposition innehat.



Und, quasi als Bonus, gibt es dann doch noch drei "klassische" Parov Stelar Tracks mit einer ordentlichen Portion Swing, denn auch wenn man sich in Riesenschritten weiterentwickelt darf man nicht vergessen, wo man herkommt, und der Swing ist dann eben doch ein Teil von dem, was Parov Stelar ausmacht. (cw/pm)

Direktlink | Offizielles Video zu "Step Two ft. Lilja Bloom" von Parov Stelar

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben das Label Etage Noir recordings (Warner Music) sowie die Agentur Add On Music freundlicherweise fünf Alben "The Burning Spider" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 1. Mai 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Parov Stelar Live



13.07.2017 Tollwood Festival München

22.07.2017 Deichbrand Festival Cuxhaven

17.11.2017 Velodrom Berlin