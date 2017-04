Jugendschutz: Youtube blockiert weniger LGBTI-Inhalte

LGBTI-Inhalte werden von Youtube oft gleichgesetzt mit brutalen oder sadistischen Inhalten (Bild: Screenshot Youtube)

Das Portal Youtube hat nach Beschwerden aus der LGBTI-Community seinen Jungendschutz-Filter nachgebessert. Wie das zu Google gehörende Unternehmen am Freitag mitteilte, seien im optionalen "Restricted Mode" (eingeschränkten Modus) weniger LGBTI-Videos enthalten, sofern diese keine jugendgefährdenden Inhalte enthalten.



"Nach einer tiefgreifenden Untersuchung haben wir mehrere Verbesserungen in unserem eingeschränkten Modus umgesetzt", erklärte Sprecherin Johanna Wright in dem Youtube-Blog. "Wir haben in einer Angelegenheit nachgebessert, so dass jetzt nicht mehr inkorrekterweise Videos herausgefiltert werden. Jetzt sind zwölf Millionen weitere Videos mit verschiedenen Themen – darunter hunderttausende, die LGBTQ+-Inhalte bieten – im eingeschränkten Modus erreichbar." Man habe die letzten Wochen damit verbracht, mit Bloggern und Interessengruppen zu sprechen, "um ihre Erfahrungen und Fragen besser zu verstehen".



Youtube hatte im vergangenen Monat seinen überarbeiteten Jugendschutz-Filter vorgestellt. Danach kam es zu scharfer Kritik vieler LGBTI-Blogger, deren Videos blockiert wurden, obwohl keinerlei jugendgefährdende Inhalte vorkamen – dazu zählten etwa Schminktipps für Transsexuelle.



Weiter blockiert werden sollen laut Youtube Videos aus fünf kritischen Bereichen: Drogen- und Alkoholgebrauch oder -missbrauch, detaillierte Gespräche über Sex, das Zeigen von Gewalt, "Erwachsenen-Themen" ("spezifische Details über Ereignisse, die mit Terrorismus, Krieg, Kriminalität und politischen Konflikten zu tun haben, die zum Tode oder zu ernsten Verletzungen geführt haben") sowie Schimpfworte ("Fuck").

Deutsche LGBTI-Videos weiterhin blockiert

Auch der Dortmunder Verein queerblick e.V. hatte beklagt, dass 98 Prozent seiner Videos im "eingeschränkten Modus" nicht mehr erreichbar gewesen seien (queer.de berichtete). Queerblick bietet seit 2009 Jugendhilfearbeit mit dem Schwerpunkt auf junge schwule, lesbische, bisexuelle und transgeschlechtliche Jugendliche und junge Erwachsene.



Zwar sind nach der Überarbeitung weniger queerblick-Videos im eingeschränkten Modus blockiert, dennoch bleibt eine scheinbar zufällige Auswahl der Videos nicht zugänglich: Dazu zählen etwa Erfahrungsberichte von Transsexuellen oder das Video "Wo kann ich andere Lesben kennenlernen?"



Youtube hat auch ein Feedback-Formular zum eingeschränkten Modus eingeführt. Damit können sich Nutzer beschweren, wenn ein Video ihrer Meinung nach auch im eingeschränkten Modus verfügbar sein solle. Der Jugendschutz ist standardmäßig nicht aktiviert, kann aber von Nutzern oder Eltern eingeschaltet werden. Auch können ihn Administratoren für ein ganzes Netzwerk voreinstellen, etwa für Firmen oder Schulen.



Automatisch arbeitende Jugendschutzprogramme und Filtersysteme sorgen immer wieder Empörung, weil oft LGBTI-Inhalte als vermeintlich sexuell geblockt werden (ebenso wie Blogs aus Orten, die scheinbar anstößige Namen tragen, wie die aus der englischen Stadt Middlesex). Auch queer.de kann in manchen Netzwerken von Firmen, Landtagen oder Restaurants nicht aufgerufen werden. (dk)