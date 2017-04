Harald Christ wird Schirmherr bei "Future Leaders"

Harald Christ engagiert sich für bessere Aufstiegschancen für junge Schwule und Bisexuelle (Bild: Sabine Grotheus / wikipedia

Um angehende und zukünftige schwule Führungskräfte zu unterstützen, hat der Unternehmer Harald Christ die Schirmherrschaft für das Programm "Future Leaders" des Völklinger Kreises (VK) übernommen. Der VK, der Berufsverband schwuler Führungskräfte und Selbständiger, will mit dem Programm schwule und bisexuelle Berufseinsteiger und Studenten durch den Zugang zum beruflichen Netzwerk, einem qualifizierenden Sommercamp und einem Mentorenprogramm unter die Arme greifen. Die Teilnehmer des Programms arbeiten mit erfahrenen Führungskräften, Unternehmern und Coaches.



Christ erklärte, für ihn sei dieses Programm besonders wichtig: "Obwohl in den letzten Jahren zahlreiche Fortschritte für Homosexuelle gemacht wurden, ist weder die rechtliche Gleichstellung noch die Chancengleichheit im Beruf erreicht", sagte der 45-Jährige. "Wir unterstützen unter anderem junge Männer dabei, selbstbewusste und qualifizierte Führungskräfte von morgen zu werden." Das Engagement für den Führungsnachwuchs habe ihn auch davon überzeugt, selbst Mitglied im VK zu werden.



Bundesweit bekannt wurde der schwule Selfmademillionär Harald Christ 2009, als ihn der damalige SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier in seinem Wahlkampfteam aufnahm (queer.de berichtete). Christ engagierte sich auch später für Gleichbehandlung am Arbeitsplatz, etwa 2012 als Schirmherr des Stuttgarter CSD (queer.de berichtete).



Die Notwendigkeit, schwulen Führungsnachwuchs spezifisch zu unterstützen, sieht auch der wissenschaftliche Leiter des Kölner Instituts für Diversity- und Antidiskriminierungsforschung, Dr. Dominic Frohn: "Schwule Mitarbeiter und Führungskräfte erleben nach wie vor mehr Ablehnung und weniger sozialen Rückhalt als gleichaltrige heterosexuelle." Daher sei es sinnvoll, die Berufseinsteiger durch Mentoring oder Coaching zu stärken, damit sie ihre Potenziale leichter entfalten können.



Mit der Schirmherrschaft – gepaart mit Sponsoring durch Christ – wird der VK das 2016 erfolgreich gestartete Programm weiter ausbauen und die vorhandenen Plätze steigern. Ab Mai diesen Jahres können sich interessierte junge Männer für das Programm bewerben. Details sind auf der Seite vk-online.de erhältlich. (cw/dk)