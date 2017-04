Rassistisches Tattoo in neuem Schwulenporno

Geschmackloser geht's nicht: Im neuen Pornofilm "Gay Gapes #02", das vom niederländischen Studio MaleReality am 20. April auf den Markt gebracht wurde, ist Pornostar Georgio Black mit einem rassistischen und sexistischen Tattoo zu sehen.



Zwischen seiner Hüfte und seinem Oberschenkel zeigt er ein Mitglied des Ku Klux Klan im typischen weißen Kapuzengewand sowie eine nackte schwarze Frau, die sich auf einem Ast räkelt. Der Mann in der Kutte hat dabei offensichtlich einen Ständer. Der rechtsextreme Geheimbund kämpft in den USA seit rund 150 Jahren für eine weiße Vorherrschaft insbesondere gegenüber Afro-Amerikanern und schreckt dabei auch vor Morden nicht zurück.



In sozialen Netzwerken fordern User wegen des Tattoos einen Boykott von MaleReality-Filmen sowie ein Drehverbot für den aus Tschechien stammenden Pornodarsteller. Weder er selbst noch das Studio haben bislang auf die Vorwürfe reagiert.



Georgio Black hat seit 2003 in zahreichen Pornoproduktionen mitgewirkt. Bekannt ist er u.a. auch unter den Namen Sean O'Connor, Jiri Babka, Babika, Babou, Dimitri Dosteïev, George Big, George Town, Georgio, Jake Butler, Jirka Cap, Juri Birk und Marek Scott. Das Tattoo tauchte in "Gay Gapes #02" erstmals auf. (cw)