Hagen: Homo-Hasserin tyrannisiert schwules Paar

Ein schwules Paar aus Hagen wehrt sich juristisch gegen den Hass

Heute, 17:13h

Hagen

Über einen besonders üblen Fall von Homophobie und Ausländerhass berichtet der Hagener "Wochenkurier": In einer Vorortsiedlung der Ruhrgebietsstadt habe eine Nachbarin ein schwules Paar tyrannisiert und einen der Partner sogar tätlich angegriffen. Ein Gericht habe aber inzwischen verfügt, dass sich die Homo-Hasserin den beiden nicht mehr nähern darf.



Bei dem Paar handelt es sich um den 48-jährigen Logistiker Heiko Arnoldt und den vietnamesischstämmigen 34-jährigen Ingenieur Basak Danh-Arnoldt. Nach ihrem Einzug habe die Nachbarin, die bereits mit anderen Bewohnern in der Gegend im Dauerstreit sei, Gerüchte über das schwule Paar verbreitet – etwa, dass sie Kinder ins Bett zögen und Drogen nähmen. Die Frau habe dem jüngeren Partner auch gesagt, dass sie von ihrem Mann wisse, dass Vietnamesen hier nicht leben dürften.



Am 22. März sei der Streit eskaliert, als die "Hass-Frau" ("Wochenkurier") gemeinsam mit ihrem Mann Danh-Arnold rassistisch beschimpften. Die Frau sei daraufhin sogar handgreiflich geworden und habe den 34-Jährigen blutig geschlagen. Er musste daraufhin für eine Woche krank geschrieben werden. Glück im Unglück: Das Gewaltopfer konnte den Vorfall mit dem Handy filmen und konnte damit das Gericht überzeugen, dass die Frau nicht mehr in seine Nähe kommen darf.



In den vergangenen Jahren gab es Studien aus mehreren Ländern, die zeigten, dass Schwule und Lesben einer höheren Gefahr von Gewalt ausgesetzt seien. Zuletzt ging aber eine Mehrzahl der Studien davon aus, dass Homophobie auf dem Rückzug sei. Eine weltweite Studie der Varkey-Stiftung kam etwa zu dem Ergebnis, dass die deutsche Jugend am homofreundlichsten ist (queer.de berichtete). (cw)