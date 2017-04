Kiew bekommt größten Kunst-Regenbogen der Welt

Das Denkmal im Chreschtschatyj-Park ist auch aus der Ferne kaum zu übersehen (Bild: Gennadiy / facebook

Wenige Tage vor Beginn der Proben des diesjährigen Eurovision Song Contests in Kiew ist am Dienstag eine gelungene Überraschung der Veranstalter bekannt geworden: Während des Wettbewerbs wird der international bekannte "Bogen der Völkerfreundschaft", ein Wahrzeichen der Stadt, statt in Titan-Grau in den Farben des Regenbogens erstrahlen.



"Hier seht ihr den Beginn der Kunstinstallation 'Bogen der Vielfalt'", schrieb Gennady Kurochka, der Gründer der PR-Agentur CFC Consulting Company, die den Contest begleitet, am Dienstag auf Facebook zu ersten Bildern der Verschönerungsaktion. Der Bogen werde "der größte künstliche Farbregenbogen aller Zeiten" werden.



Der Bogen der Vielfalt in Entstehung

Bereits der ESC steht unter dem Motto "Celebrate Diversity" (Feier(t) die Vielfalt), und Kurochka machte klar, dass er den Regenbogen genau so verstanden haben will: Er sei stolz, wie sich das Land verändere zu mehr Freiheit.

Ein Zeichen auch gen Russland

Der Regenbogen hat einen Durchmesser von rund 60 Metern – der inzwischen abgebaute Warschauer Regenbogen am Erlöserplatz, der ebenfalls zu einem Symbol für Vielfalt, des Aufbruchs und der örtlichen LGBTI-Community wurde, kam "nur" auf 26 Meter. Wenn man es streng nimmt, fehlt in Kiew dafür freilich im Vergleich zur Regenbogenflagge eine Farbe, aber das Original-Denkmal gibt nur fünf Bögen her. Sie werden mit gefärbtem Papier überklebt.



Die neue Installation ergänzt eine bereits bestehende Lampeninstallation: Nachts erleuchtet das Denkmal in vier Farben des Regenbogens, was allerdings etwas jahrmarktmäßig wirkte und noch keine "offizielle" Botschaft zur Vielfalt enthielt. Bild: Mstyslav Chernov / cc by sa 3.0

Der Bogen war 1982 zur Feier der ukrainisch-russischen Freundschaft entstanden, zusammen mit einer Bronzestatur, die zwei Arbeiter aus den Ländern beim Hochhalten des Bands der sowjetischen Völkerfreundschaft zeigt, sowie einer Granitstele, die an den Vertrag von Perejaslaw erinnert.



Zuletzt hatte es mit der Freundschaft zwischen der Ukraine und Russland freilich, freundlich ausgedrückt, nicht so recht geklappt, was sich auch im Hickhack um die letztlich abgesagte ESC-Teilnahme der russischen Sängerin Julia Samoilowa zeigte (queer.de berichtete). Dass nun das Wahrzeichen der Freundschaft einen in Russland umstrittenen Regenbogen betont, dürfte noch für verstimmte Kommentare der üblichen Verdächtigen sorgen, aber letztlich doch ein positives Signal ins In- und Ausland senden.

Szene bereit für ESC und CSD

Eine große Freude über den Kunstbogen zeigte bereits der Kiewer CSD – er hatte erst Anfang April sein diesjähriges Logo präsentiert, das sich ebenfalls auf den Bogen der Freundschaft bezieht. Der "March of Equality" ist für den 18. Juni geplant. Nach Gewalt in den ersten Jahren und erheblichen Drohungen durch Rechtsextreme hatten im letzten Sommer mehrere tausend Menschen an der von der Polizei geschützten Demo teilgenommen, darunter viele sich solidarisierende Heterosexuelle und die Freundschaftsdelegation der Münchner Szene und Politik (queer.de berichtete).



Bild: KyivPride / facebook | Der KyivPride hat eine Farbe mehr im Angebot

In diesem Jahr hoffen die Pride-Veranstalter auf noch mehr Teilnehmer. Zugleich freut sich die Szene auf den ESC. Für internationale Besucher hat der CSD einen Stadtplan mit LGBTI-freundlichen Orten veröffentlicht; die Gay Alliance Ukraine stand dem Fan-Blog ESC United zudem zur Lage von LGBTI in Kiew Rede und Antwort. Das Finale des Contests aus dem International Exhibition Centre‎ findet am 13. Mai statt.