Gegen Rassismus auch in Szenekneipen

"Du kommst hier nicht rein!" Diesen Satz hören Menschen of Color im Nachtleben häufig. Gegen den alltäglichen Rassismus an der Clubtür wollte der Kölner Club Bahnhof Ehrenfeld (CBE) ein Zeichen setzen und kontaktierte das AntiDiskriminierungsBüro (ADB) Köln des Vereins Öffentlichkeit gegen Gewalt. Gemeinsam u.a. mit der Integrationsagentur des LGBTI-Vereins rubicon entwickelten sie ein alltagstaugliches Konzept, welches Diskriminierungen an der Clubtür verhindern soll.



"Wir vertreten eine antirassistische und weltoffene Grundhaltung und wollen eine Türpolitik definieren, die es schafft, die Balance zwischen Sicherheit und Antidiskriminierung zu halten", erklärte CBE-Betreiber Mankel Brinkmann, "Mit dem Sicherheitsdienst Steinberger GmbH haben wir eine Securityfirma gefunden, die dasselbe Ziel verfolgt." Der Club Bahnhof Ehrenfeld war auch Mitorganisator der Aktion "Kein Kölsch für Nazis" zum AfD-Bundesparteitag.

Verschärfung des Gaststättengesetzes gefordert

"Leider gilt Rassismus und Diskriminierung an der Clubtür immer noch als normal. Anders als in Niedersachsen verfügt Nordrhein-Westfalen über keinen ausreichenden Diskriminierungsschutz", erklärte ADB-Referentin Ilka Simon. Auch in Bremen dort Clubbetreibern bei Verstößen gegen den Anti-Diskriminierungs-Paragrafen ein Bußgeld in Höhe von bis zu 5.000 Euro. Bei mehrfachen Verstößen kann in letzter Konsequenz sogar die Gewerbeerlaubnis entzogen werden (queer.de berichtete). Zwar schützt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auch in NRW vor Diskriminierung, jedoch ist der Privatklageweg langwierig und die Erfolgschancen aufgrund der vielen Hürden und unzureichender Sanktionen gering.



"Hier muss die Landespolitik aktiv werden", forderte Simon. "Ein ähnliches Projekt wie das unsrige wurde in Leipzig durch das ADB Sachsen bereits erfolgreich umgesetzt. Es soll zeigen, dass diskriminierungssensible Türpolitik gelingen kann, und andere Clubbetreiber_innen motivieren, dieses auch zu etablieren. Zudem soll es Betroffene von Diskriminierung über ihre Rechte informieren." Perspektivisch sei in Köln ein Siegel geplant, welches Clubs erwerben können.



Das Projekt wird von der Migrantengruppe baraka des Vereins rubicon begleitet. "Immer mehr LSBTIQ* Geflüchtete und Migrant_innen werden in verschiedenen Kölner Bars und Kneipen mit Rassismus konfrontiert", erklärte Gema Rodríguez Díaz von baraka. "Aus diesem Grund begleiten wir das Projekt gerne und bringen unsere Perspektiven in unserer Monitoringfunktion mit ein." (cw/pm)