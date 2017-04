In Berlin-Neukölln dreimal hintereinander homophob beleidigt und verletzt

Sebastian Rittau / flickr) Anders als in anderen Städten weist die Berliner Polizei in ihren Presseberichten regelmäßig auf mögliche homo- oder transphobe Motivationen einer Straftat hin (Bild:

Am Dienstag zeigte ein schwuler Mann auf einem Berliner Polizeiabschnitt an, dass er am Vortag dreimal nacheinander von verschiedenen Personen homophob beleidigt und geschlagen wurde. Dies meldete die Polizei am Mittwoch in ihrem Pressedienst.



Nach Angaben des 22-Jährigen wurde er am 24. April gegen 6 Uhr an der Neuköllner Ilse- Ecke Schierker Straße im Vorbeilaufen von zwei entgegenkommenden Männern mehrfach und lautstark beleidigt. Der junge Schwule lief weiter und wurde wenig später an der Kreuzung Fuldastraße Ecke Sonnenallee erneut von zwei Unbekannten homophob beleidigt.



Gegen 6.50 Uhr wurde er schließlich an der Einmündung Weser- Ecke Fuldastraße von einer achtköpfigen Personengruppe umringt, beleidigt und ins Gesicht geschlagen. Der 22-Jährige konnte den Angreifern entkommen, die Personengruppe flüchtete in verschiedene Richtungen.



Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung übernommen. Täterbeschreibungen wurden bislang nicht veröffentlicht. (cw/pm)