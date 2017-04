Polnische Facebook-Gruppe identifiziert mutmaßliche homophobe Schläger

Im Zeitalter der sozialen Netzwerke kann sich niemand mehr auf die Anonymität der Großstadt verlassen: Über die Facebook-Gruppe "Polacy w Berlinie" (Polen in Berlin) mit über 26.000 Mitgliedern wurden am Dienstag wahrscheinlich zwei der drei mutmaßlichen Schläger identifiziert, die am 4. März ein schwules Paar in der Straßenbahn beleidigt und einem der Männer mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben sollen. Nur wenige Stunden zuvor hatte die Polizei Fahndungsbilder einer Überwachungskamera veröffentlicht sowie den Hinweis, dass sich das Trio auf Polnisch unterhalten habe.



Nachdem ein User einen "B.Z."-Artikel mit dem Fahndungsaufruf teilte, postete Gruppenmitglied Joanna B. als Reaktion Screenshots zweier Facebook-Profile. Die Profilfotos von Weronika D. und Mariusz G. haben sehr starke Ähnlichkeit mit der Frau und einem der beiden Männer aus dem Fahndungsvideo. Joanna B warf den beiden vor, als Kriminelle bekannt zu sein.

"Kannst du sie bitte der Polizei vorstellen?"

In der Facebook-Gruppe, in der die große Mehrheit der User die homophobe Tat verurteilte, wurde die öffentliche Identifizierung der mutmaßlichen Täter begrüßt. User Felipito E. kommentierte etwa: "Welch schöner Zufall. Kannst du sie bitte der Polizei vorstellen?"



Der 39-jährige Opfer der Tat war am 4. März gegen 1:45 Uhr mit seinem ein Jahr älteren Partner in einer Straßenbahn der Linie M10 in Richtung Warschauer Straße unterwegs. Der Vorfall ereignete sich kurz vor dem U-Bahnhof Bernauer Straße. Ermittlungen ergaben, dass die Gesuchten sich in der Tram in polnischer Sprache lautstark abfällig über Schwule äußerten und den Mann homophob beleidigten.



Einer der beiden Männer soll den 39-Jährigen im weiteren Verlauf angegriffen und ihm mit den Fäusten gegen den Kopf und Oberkörper geschlagen haben. Als sich der 39-Jährige zur Wehr setzte, soll die Frau von dem anderen Begleiter eine Bierflasche genommen und dem Mann damit auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend flüchtete das Trio aus der Straßenbahn.



Hinweise zu dem Vorfall und den mutmaßlichen Tätern nimmt das Landeskriminalamt am Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664 953 128 oder per E-Mail an lka531@polizei.berlin.de entgegen. Den Fahndungsaufruf hatten auch die Kollegen vom plonischen Portal queer.pl aufgegriffen, LGBTI-Organisationen des Landes teilten den entsprechenden Artikel. (cw)