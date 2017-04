Heute, 08:53h, Noch kein Kommentar



"Nocturnal Animals" ist am 27. April 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Die erfolgreiche Galeristin Susan (Amy Adams) erhält unerwartet ein Paket von ihrem Ex-Mann Edward (Jake Gyllenhaal), zu dem sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. Darin befindet sich ein Roman mit dem Titel "Nocturnal Animals", der Susan gewidmet ist. Die junge Frau beginnt zu lesen und wird mit einer brutalen Schilderung von Gewalt und Mord konfrontiert. Gefesselt und zutiefst verstört von der Handlung gerät sie immer tiefer in den Sog des beklemmenden Romans. Je weiter die Erzählung auf eine blutige Abrechnung hinausläuft, desto mehr gerät ihr eigenes Leben außer Kontrolle. Realität und Fiktion beginnen zu verschwimmen und Susan ist gezwungen, sich einem dunklen Geheimnis aus ihrer Vergangenheit zu stellen…



Regisseur Tom Ford inszenierte diesen packenden Thriller mit eindringlicher Intensität. In den Hauptrollen glänzen die Oscar®-nominierten Darsteller Jake Gyllenhaal und Amy Adams. Michael Shannon ist in seiner Rolle als Bobby Andes Anwärter für den Oscar® in der Katagorie "Bester Nebendarsteller". (cw/pm)

