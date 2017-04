Teenager plante offenbar Terrorattacke bei Elton-John-Konzert

Elton Johns Fans sollte offenbar Zielscheibe eines Anschlages werden (Bild: Ludmila Joaquina Valentina Buyo / flickr

Ein 19-jähriger mutmaßlicher Islamist hat sich am Donnerstag vor dem Strafgerichtshof in London schuldig bekannt, einen Terroranschlag geplant zu haben. Wie britische Medien berichten, soll das Ziel von Haroon S., der aus dem Londoner Stadtteil Hounslow stammt, wahrscheinlich ein Elton-John-Konzert gewesen sein, das im vergangenen Jahr im Hyde-Park zum Jahrestag der Anschläge auf das World Trade Center am 11. September stattgefunden hatte.



S. war vergangenes Jahr drei Tage vor dem Konzert am 8. September verhaftet worden, nachdem er online mit verdeckten Ermittlern gechattet hatte. Er habe nach Angaben der Staatsanwaltschaft versucht, im Internet Waffen zu kaufen, darunter auch eine Sprengstoffweste und Bomben. Er habe erklärt, er wolle als "Märtyrer" sterben und möglichst großen Schaden anrichten. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.



Laut den Ermittlern habe S. online frühere terroristische Attacken recherchiert und sich über den "Islamischen Staat" informiert. Dabei soll er nach möglichen Anschlagszielen gesucht haben, insbesondere dem Elton-John-Konzert.



Der Anwalt des Angeklagten argumentierte, dass S. durch seine Familiengeschichte, schlechte Bildung und gewalttätiger Online-Spiele "extrem anfällig" für eine Radikalisierung gewesen sei. Im Internet sei er durch Extremisten aufgewiegelt worden. Der Anwalt erklärte weiter, es wäre besser gewesen, wenn die verdeckten Ermittler den 19-Jährigen an Sozialarbeiter vermittelt hätten, die entradikalisierend auf ihn hätten einwirken können, statt ihn weiter aufzuwiegeln.



Der ältere Bruder des Angeklagten war bereits letztes Jahr zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden und kann frühestens nach 15 Jahren freigelassen werden; er hatte 2014 in London einen Terroranschlag mit einem Messer geplant. (dk)