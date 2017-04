Was spricht gegen ein Coming-out am Arbeitsplatz?

Viele Schwule und Lesben in Deutschland sind noch immer unsicher: Soll ich mich im Job outen? Was denkt mein Büronachbar dann von mir? Und würde ein Coming-out meine Beförderung versauen?



Dabei dürfte es nach deutschem Gesetz eigentlich keine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung am Arbeitsplatz mehr geben, seit vor elf Jahren nach langem politischen Streit das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz von der Großen Koalition beschlossen wurde (queer.de berichtete). Doch die Wirklichkeit kann anders aussehen, wie die erste Erhebung "Out im Office?!", die kurz nach Einführung dieses Gesetzes durchgeführt wurde, herausfand: Damals stellten die Forscher fest, dass mehr als die Hälfte der homosexuellen Arbeitnehmer ihre sexuelle Orientierung im Job geheim halten (queer.de berichtete).



Ob sich die Lage inzwischen geändert hat, soll jetzt eine Neuauflage der Studie herausfinden. In der Untersuchung wird zum einen die Arbeitssituation lesbischer und schwuler Mitarbeiter im Jahr 2017 näher betrachtet. Zum anderen ist die Befragung um die Perspektive von Bi- und Trans-Personen im Kontext von Arbeit und Wirtschaft ergänzt. Die Studie wird durchgeführt vom Kölner Institut für Diversity- und Antidiskriminierungsforschung (IDA) in Zusammenarbeit mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

Teilnahme nur noch bis Ende April

Noch bis Ende des Monats haben LGBTI-Beschäftigte in Deutschland die Gelegenheit, ihre eigene Arbeitssituation zu schildern. Die Beantwortung dauert etwas 25 bis 30 Minuten. Die Antworten können Anhaltspunkte geben, in welchen Bereichen noch mehr gegen Diskriminierung getan werden muss. Denn eines ist sicher: Wer seine gesamte Energie darauf verwendet, seine wahre Identität am Arbeitsplatz zu verstecken, hat nicht nur eine Menge Stress, sondern kann kaum 100 Prozent seiner Arbeitszeit dem Erfolg seines Unternehmens widmen.



Das wissen auch die Firmen, die sich seit mittlerweile acht Jahren bei der Sticks & Stones engagieren – in diesem Jahr findet das Berliner LGBTI-Karriere-Event am Samstag, den 27. Mai im SchwuZ statt. Wer bis zum 1. Mai seinen aktuellen Lebenslauf hochlädt, bewirbt sich damit automatisch bei über 50 Unternehmen, die auf Vielfalt setzen, und hat zudem die Chance auf ein Vieraugengespräch auf der Messe. (cw)