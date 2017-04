Heute, 00:54h, Noch kein Kommentar



"Esteros" ist am 28. April 2017 auf DVD erschienen

Nach zehn Jahren in Brasilien besucht Matías seine argentinische Heimat. Besser als mit seiner Freundin versteht er sich dort jedoch mit seinem Kindheitsfreund Jeronimo, der als Künstler offen schwul lebt.



Gemeinsam fahren die beiden Männer für einige Tage in die Esteros del Iberá, wo sie sich schon damals näher kamen, aber nicht zu ihren Gefühlen stehen konnten.



''Esteros'' entwickelt sich gelassen und stimmig auf zwei Zeitebenen, umgeht Klischees und einfache Lösungen und fühlt sich dadurch äußerst reif an. Man mag kaum glauben, dass dieses gelungene romantische Drama der erste Langfilm von Papu Curotto ist. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Wir verlosen fünf DVDs

Für die User von queer.de hat Pro-Fun Media freundlicherweise fünf DVDs "Esteros" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Freitag, den 5. Mai 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Film



Esteros. Romantik-Drama. Argentinien / Brasilien / Frankreich 2016. Regie: Papu Curotto. Darsteller: Ignacio Rogers, Esteban Masturini, Renata Calmon, Joaquín Parada, Marcelo Subioto, Mariana Martinez, Pablo Cura, Blas Finardi Niz, Maria Merlino, Felipe Tito. Laufzeit: 92 Minuten. Sprache: spanische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 0. Verleih: Pro-Fun Media.