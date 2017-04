Vorher – nachher: Während Biene Maja in HD neu erstrahlt, schaut Willi auf dem Originalbild noch etwas düster aus (Bild: Studio 100)

Studio 100 lässt alle Episoden der Klassik-Serie "Die Biene Maja" nach einer Einzelbildrestauration in neuem Glanz erstrahlen: Das Original-Filmmaterial aus den 70er-/80er-Jahren wurde komplett neu abgetastet und das Bild aufwändig überarbeitet, wobei der nostalgische Charme der Serie gänzlich erhalten geblieben ist. Erstmals ist eine Blu-ray-mit allen 104 Episoden in High Definition auf 14 Discs erschienen. Die Box bietet über 40 Stunden allerbeste Familienunterhaltung in noch nie dagewesener Qualität.



"Seit Generationen begleitet und begeistert die Biene Maja Kinder und ihre Eltern. Dass die berühmte Biene und ihre Abenteuer jetzt in neuer Pracht erstrahlen, gefällt mir dabei besonders!", freut sich Karel Gott, Sänger des weltbekannten Titelsongs der Serie, der mit seinem Evergreen der kleinen, frechen, schlauen Biene Maja ein musikalisches Denkmal gesetzt hat.



Millionen große und kleine Zuschauer versammeln sich seit der Erstausstrahlung 1976 regemäßig vor dem Fernseher und verfolgen die Abenteuer der fröhlichen Biene Maja, einer der erfolgreichsten Figuren im deutschen Kinderfernsehen. Das gemeinschaftliche Erleben der bezaubernden Geschichten vermittelt so seit 40 Jahren ein Gefühl von Kontinuität, Wärme und Geborgenheit – aber auch Freiheit und Individualismus, denn Maja ist eine ganz besondere Biene.



Mittlerweile gilt nicht nur die kleine Biene selbst als Kultfigur, sondern auch Majas Freunde, der immer schläfrige oder hungrige Bienenjunge Willi, der freundliche Grashüpfer Flip, der schlaue Mäuserich Alexander oder Mistkäfer Kurt haben längst Kultstatus erlangt. Für die mit Maja aufgewachsenen treuen Fans werden sicher viele Gefühle aus ihrer Kindheit wach, und die jungen und junggebliebenen neuen Zuschauer haben ganz bestimmt ebenso großen Spaß mit unserer Lieblingsbiene und ihren Freunden.

Unzertrennliche Freundschaft



Die Komplettbox "Die Biene Maja" mit allen 104 Folgen ist am 7. April 2017 auf Blu-ray erschienen

"Die Biene Maja" ist eine japanisch-deutsch-österreichische Koproduktion aus dem Jahr 1976, die auf der literarischen Vorlage des Schriftstellers Waldemar Bonsels basiert. Gemeinsam mit ihrem besten Freund Willi, dem Grashüpfer Flip und dem Regenwurm Max erlebt die kleine Maja viele spannende Abenteuer und lässt die Zuschauer ihre bunte Wald- und Wiesenwelt aus der Sicht der Insekten sehen. Biene Maja (Scarlet Cavadenti) ist eine schlaue und liebenswerte Biene, die das Leben liebt und sehr neugierig ist. Ihre Neugierde bringt sie regelmäßig in verzwickte Situationen. Doch in solchen Fällen beweist die kleine Honigbiene ausgesprochenen Erfindergeist und nach kurzem Überlegen weiß sie immer einen Ausweg aus ihrer misslichen Lage. Außerdem hält Maja nicht viel von Regeln, häufig zum Ärger ihrer Lehrerin, Fräulein Kassandra.



Willi (Eberhard Storeck) ist auch eine Honigbiene und der beste Freund von Maja. Wo Maja ist, da kann Willi nicht weit weg sein, die beiden sind fast unzertrennlich, obwohl sie nicht unterschiedlicher sein könnten. Während Maja aufgeweckt und fleißig ist, entpuppt sich Willi eher als Faulenzer, der sich am liebsten den ganzen Tag lang den Buch mit Honig vollschlagen würde. Gemeinsam erleben die beiden Bienen-Kinder wunderschöne Geschichten zwischen Wald und Wiesen. Sie erobern im Sonnenschein eine Blume nach der anderen und verbringen viel Zeit mit den Bewohnern der Klatschmohnwiese. Neben dem stets fröhlichen Grashüpfer Flip (Manfred Lichtenfeld) gehören dazu auch Regenwurm Max, Libelle Schnuck, Stubenfliege Puck, Mistkäfer Kurt sowie Bienenkönigin Helene VIII. und später auch die Maus Alexander. "Die Biene Maja" spielt in einem unbekannten Land vor gar nicht all' zu langer Zeit. (cw/pm)

Wir verlosen fünf Blu-ray-Boxen

