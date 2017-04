Wenn sich die große Liebe nach 15 Jahren wieder meldet

Heute, 08:19h, Noch kein Kommentar

Dean ist Ende 30 und hat sich als Grafikdesigner in einem überschaubaren Leben in Los Angeles eingerichtet. Bis er eines Tages eine Mail von Alex bekommt, mit dem er vor 15 Jahren in New York den besten Sommer seines Lebens hatte, an dessen Ende Alex aber plötzlich spurlos verschwunden war. So beginnt der Spielfilm "Auf den zweiten Blick", der jetzt auf DVD erhältlich ist.

Zwischen Vertrauheit und Zweifelns



Die Edition Salzgeber hat "Auf den zweiten Blick" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Nach einigem Zögern lädt Dean seinen Ex-Freund nach Joshua Tree ein, wo er ein kleines Ferienhaus besitzt. Als sich die beiden wiederbegegnen, entflammt sofort die alte Leidenschaft. Aber mit der Vertrautheit kommen auch die Zweifel von früher – und die Fragen nach den vielen Jahren dazwischen. Wie hätte ihr Leben ausgesehen, wenn es damals anders gelaufen wäre? Am Ende des Wochenendes müssen Dean und Alex entscheiden, ob sie sich diesmal eine gemeinsame Zukunft geben.



Was passiert, wenn sich deine lang verloren geglaubte große Liebe nach einer Ewigkeit wieder bei dir meldet? Aus diesem hochemotionalen Gedankenexperiment entwickelt der preisgekrönte Independent-Regisseur Tim Kirkman ("Dear Jesse", "Loggerheads", "The Night Larry Kramer Kissed Me") mit seinen beiden mitreißenden Hauptdarstellern Lucas Near-Verbrugghe und Aaron Costa Ganis in der kalifornischen Wüste ein berührendes Kammerspiel um erste und zweite Chancen, den Kampf mit Gleitsichtgläsern und das Paarungsverhalten von Kojoten. (cw/pm)

Infos zur DVD



Auf den zweiten Blick. Spielfilm. USA 2016. Regie: Tim Kirkman. Darsteller: Lucas Near-Verbrugghe, Aaron Costa Ganis. Laufzeit: 91 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Edition Salzgeber