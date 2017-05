Catharina Boutari aka Puder arbeitete für das neue Werk mit zahlreichen Künstler*innen zusammen

Gestern, 17:47h, Noch kein Kommentar

Puder ist zurück! Fünf Jahre nach ihrem Debutalbum "Puder", etlichen Touren, einem Ausflug auf die Theaterbühne und der Premiere ihres Pop-Roadmovies "PuderZucker" geht Catharina Boutari aka Puder in die zweite Runde. Die Hamburger Konzeptkünstlerin, Leadsängerin und Komponistin veröffentlicht mit den "Session Tapes 1 und 2" eine LP, die den Beginn einer losen Reihe von Kollaborationen mit anderen Künstler*innen rund um den Globus startet.



Puder vereint gekonnt ihre vielfältigen Künste zu einem spannenden und inspirierenden Gesamtkunstwerk. Zweimal sechs Songs, hellwach und dabei reduziert und spannend – das ist Puder, unverkennbar. Für Puder ist Pop nicht nur eine Pose. Pop ist Appell, ist urban, glamourös und immer ganz nah. Pop ist Mut, die Suche nach dem Unbekannten und Unkontrollierbaren.

Direktlink | Das Stück "Tokio Calling" vom neuen Album

Und so nimmt das Album die Hörer*innen mit in das Abenteuer seines eigenen Entstehungsprozesses, denn Puder entführt uns mit dieser interessanten musikalischen Momentaufnahme dahin, wo ihre Musik entsteht: ins Studio. Im Mai und September 2016 trifft sie sich mit dem Bremer Produzenten und Musiker Gregor Hennig (Rhonda, die Sterne, Me & My Drummer) jeweils für 10 Tage im Studio Nord in Bremen.



In Session Nr.1 stellen sich beide die Aufgabe, Songs um die einfachen Loops eines Roboterbasses Namens "Pythagotron" zu schreiben. Ein Weltunikat, das von dem Bremer Künstler Frank Piesek erfunden und gebaut wurde. In Session Nr.2 arbeiten sie auf der Grundlage alter, auf einem Kassettenrekorder abgespielter Samples und Loops. Bei den Liveaufnahmen werden beide zusätzlich von einer illustren Runde an spielfreudigen Hamburger und Bremer Musiker*innen, wie zum Beispiel Ben Schadow von Rhonda, und jeweils 30 Fans und Freund*innen im Aufnahmeraum begleitet.

Direktlink | Doku zum Album

Mit den Session Tapes 1 + 2 gelingt es PUDER ein intimes und unverblümtes Album zu schaffen, das uns ebenso aufrüttelt, wie es uns in seinen Bann zieht. Gegenstand ihrer Betrachtung ist das bewegte Jahr 2016. Im Mai ist die Welt noch heller und zuversichtlicher, im September schon fragender und dunkler. Ein Jahr, das den Appell Haltung zu zeigen so lebendig macht wie die Momentaufnahme eines Polaroids.

Wir verlosen fünf LPs



Die "Session Tapes" sind am Freitag als limitiertes grünes Vinyl-Album sowie als Stream- und Download-Version erschienen.

Für die User von queer.de hat ADD ON MUSIC freundlicherweise fünf limitierte LPs "Session Tapes 1+2" inklusive Download-Codes zur Verfügung gestellt.



Du willst eine LP gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 8. Mai 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.