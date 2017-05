Jugend-Umfrage zum Thema "Queere Freizeit"

Heute, 16:10h, Noch kein Kommentar

Das in München ansässige Deutsche Jugendinstitut bittet lesbische, schwule, bi-, trans-, intersexuelle sowie queere Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren, sich an einer Online-Befragung zum Thema "Queere Freizeit" zu beteiligen. Bei der Untersuchung wollen die Forscher herausfinden, wie junge LGBTI ihre Freizeit verbringen und was sie dabei erleben.



So soll die Umfrage beleuchten, ob der LGBTI-Nachwuchs sein Leben aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität eher unter sich verbringt oder in die Gesamtgesellschaft integriert ist. Gefragt wird etwa, mit wem die Jugendlichen ihre Freizeit verbringen, aber auch welche Rolle das Internet oder LGBTI-Jugendeinrichtungen spielen. Die Umfrage soll noch bis März 2018 laufen. Die Beantwortung dauert gut 20 Minuten.



Aufruf des Deutschen Jugendinstituts

Vor anderthalb Jahren hatte das Deutsche Jugendinstitut gemeinsam mit dem Bundesfamilienministerium bereits die Ergebnisse der Online-Befragung "Coming-out – und dann…?!" vorgestellt, an der sich mehr als 5.000 Jugendliche und junge Menschen beteiligt hatten (queer.de berichtete). Dabei kam heraus, dass ein Coming-out oft von Freunden und Familie nicht ernst genommen wird. Dadurch kann der Coming-out-Prozess Jahre andauern und ist für die Betroffenen oft belastend. (pm/cw)