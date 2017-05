Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 2

Ausschnitt aus dem Filmposter zu "Guardians of the Galaxy Volume 2", der jetzt in den Kinos zu sehen ist

Der Vorgänger zählte nicht nur zu den beliebtesten Soundtracks des Jahrzehnts, sondern auch zu den erfolgreichsten: In Deutschland inzwischen kurz vor Platinstatus, erstürmte "Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 1" vor zweieinhalb Jahren die internationalen Hitlisten und schaffte es hierzulande in die Top Ten der Albumcharts. Nach dem Kinostart des neuen Marvel-Films "Guardians Of The Galaxy Vol. 2" am letzten Donnerstag ist nun auch der brandneue Soundtrack erschienen, auf dem wieder etliche Sternstunden der Musikgeschichte versammelt sind.



Schon 2015 gestand Regisseur und Drehbuchautor James Gunn in einem Interview, dass er reichlich Druck spüre, "weil der erste Soundtrack ja so unglaublich gut ankam und es Platin dafür gab". Vor August 2014 waren die "Guardians Of The Galaxy" nur eingeweihten Comic-Lesern ein Begriff, mit James Gunns gefeierter Marvel-Adaption und dem lässig-zeitlosen Soundtrack wurden sie plötzlich fester Bestandteil der Popkultur: Alleine in Deutschland hatte der Film über 1,7 Millionen Kinobesucher, der Soundtrack zum Kinofilm verkaufte weltweit über 2,5 Millionen Einheiten. Neben der Poleposition in den iTunes-Charts in über 60 Ländern ging der OST zum Vorgänger in den USA sowohl in den Top 200, Top Soundtracks, Top Rock sowie Top Digital Albums der Billboard Charts und in den kanadischen Albumcharts auf die 1.



In dem Film "Guardians of the Galaxy Vol. 2" machen die fünf Verbündeten Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Rocket Raccoon (im Engl. gesprochen v. Bradley Cooper), Groot (Orig.: Vin Diesel) und Drax The Destroyer (Dave Bautista) erneut das All unsicher – und erkunden dafür ganz andere Ecken der Galaxie. Auch Michael Rooker und Karen Gillan sind wieder mit von der Partie. Die gute Nachricht: auch bei Vol. 2 werden neben der Action wieder Humor und Musik im Vordergrund stehen.



Der Soundtrack enthält "Mr. Blue Sky" von Electric Light Orchestra, "Fox On The Run" von The Sweet, "Lake Shore Drive" von Aliotta Haynes Jeremiah, "The Chain" von Fleetwood Mac, "Bring It on Home to Me" von Sam Cooke, "Southern Nights" von Glen Campbell, "My Sweet Lord" von George Harrison, "Brandy (You're A Fine Girl)" von Looking Glass, "Come A Little Bit Closer" von Jay & The Americans, "Wham Bam Shang-a-Lang" von Silver, "Surrender" von Cheap Trick, "Father And Son" von Cat Stevens, "Flash Light" von Parliament und das eigens produzierte "Guardians Inferno [feat. David Hasselhoff]" von The Sneepers.

Wir verlosen fünf CDs



Der Soundtrack ist u.a. als CD, Download und Stream erschienen

Für die User von queer.de hat Universal Music freundlicherweise fünf CDs "Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 2" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 10. Mai 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.