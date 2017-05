Erteilt Trump die "Lizenz zum Diskriminieren"?

Vizepräsident Mike Pence (li.) soll Druck auf Präsident Donald Trump (Mitte) ausgeübt haben, damit dieser ein gegen Homo- und Transsexuelle gerichtetes Dekret unterzeichnet

Donald Trump will nach Angaben der Zeitung "Politico" am Donnerstag ein Dekret unterzeichnen, das die weitreichende Diskriminierung von Schwulen, Lesben, Transsexuellen und anderen Gruppen künftig erlauben soll, solange diese religiös begründet wird.



Anlass für die geplante "Executive Order", die nicht vom Parlament abgesegnet werden muss, ist der "National Day of Prayer" (Nationaler Tag des Gebets), zu dem eine Reihe von Anführern der religiösen Rechten im Weißen Haus erwartet werden. "Zwei hochrangige Regierungsvertreter haben den Plan offiziell bestätigt, auch wenn einer warnte, dass es noch keine endgültige Version gibt. Die Anwälte arbeiteten derzeit an dem Entwurf und machen die Feinabstimmung", heißt es bei "Politico". Dem Bericht zufolge habe Vizepräsident Mike Pence, ein erklärter Gegner von LGBTI-Rechten, Druck auf Trump ausgeübt, damit dieser das Dekret unterzeichnet.



Bereits Anfang Februar berichtete die Zeitung "The Nation" über eine derartige "Lizenz zum Diskriminieren" und veröffentlichte einen Entwurf für das Dekret (queer.de berichtete). Das geleakte Dokument enthielt Passagen, nach denen die Diskriminierung in steuerfinanzierten Wohlfahrtseinrichtungen, im Bildungssystem, im Gesundheitssystem oder im Arbeitsrecht erlaubt werden würde. Als Reaktion erklärte damals ein Sprecher des Weißen Hauses, dass es "zu diesem Zeitpunkt" keine Pläne für ein derartiges Dekret gebe.

Dekret hätte weitreichende Auswirkungen

Derzeit gibt es in den USA kein nationales Antidiskriminierungsgesetz aufgrund der Merkmale "sexuelle Orientierung" oder "Geschlechtsidentität". Allerdings haben gut die Hälfte der Bundesstaaten regionale Gesetz erlassen, die eine Ungleichbehandlung von LGBTI in unterschiedlichen Bereichen verhindern. Das Trump-Dekret könnte insbesondere in diesen Staaten weitreichende Auswirkungen in vielen Bereichen des Lebens haben. So könnten Homosexuelle aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ihren Job verlieren, zudem könnten Krankenhäuser die Behandlung von Transsexuellen verweigern. Bereits jetzt gibt es derartige Fälle: So wies etwa ein katholisches Hospital in New Jersey einen Transmann ab, der deshalb Anfang Januar eine Klage gegen die Einrichtung einreichte (queer.de berichtete).



Außerdem könnte mit dem Dekret die Ehe-Öffnung in großen Teilen des Landes praktisch aufgehoben werden, da sich Ämter etwa in den erzkonservativen Südstaaten weigern könnten, gleichgeschlechtliche Ehen anzuerkennen – ähnlich, wie sie es vor einem guten halben Jahrhundert mit gemischtrassigen heterosexuellen Ehen getan hatten.

"Nichts könnte unamerikanischer sein"

LGBTI-Aktivisten und Bürgerrechtler zeigten sich entsetzt über das angeblich geplante Dekret. "Wenn das Dekret mit dem geleakten Dokument vom Februar vergleichbar ist, wäre das eine nationalen Lizenz zum Diskriminieren und würde LGBTQ-Menschen und deren Familien in Gefahr bringen", erklärte Kate Ellis, die Chefin der LGBTI-Organisation GLAAD. "Präsident Trump versucht, ein Amerika zu schaffen, in dem meine Kinder von einem Kinderarzt abgelehnt werden können, weil er mich und meine Frau nicht akzeptiert. Nichts könnte unamerikanischer sein."



Die Bürgerrechtsorganisation "American Civil Liberties Union" kündigte bereits eine Klage an, sollte eine entsprechende Regelung in Kraft treten: "Die ACLU kämpft jeden Tag dafür, die Religionsfreiheit zu verteidigen. Religionsfreiheit bedeutet aber nicht, dass man andere diskriminieren oder ihnen Schaden zufügen darf", erklärte ACLU-Sprecherin Louise Melling. "Wenn Präsident Trump dieses Dekret untzerzeichnen sollte und es vorsieht, Frauen oder LGBT-Menschen zu diskriminieren, werden wir ihn vor Gericht wiedersehen." (dk)