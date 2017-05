Pornostar tötet Sugar-Daddy

David Meza muss voraussichtlich den Rest seines Lebens hinter schwedischen Gardinen verbringen (Bild: Nextdoormale)

Der 26-jährige Pornostar David Meza, der für verschiedene schwule Labels vor der Kamera stand und als Callboy arbeitete, ist am Mittwoch von einer Geschworenenjury im südkalifornischen San Diego des Mordes an seinem wohlhabenden Liebhaber schuldig gesprochen werden. Ihm droht nun eine lebenslange Haftstrafe. Das Strafmaß soll am 7. August verkündet werden.



Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Meza aus Habgier im Mai 2015 seinen 52-jährigen Liebhaber Jake Merendino im mexikanischen Rosarito mit 24 Messerstichen in Hals, Brust und Bauch ermordet hatte. Zuvor hatte Meza Merendino überzeugt, ihn als seinen Erben einzusetzen. Damit hätte der 26-Jährige eine Villa und eine Eigentumswohnung im Wert von 3,3 Millionen Dollar geerbt. "David Meza nahm einem Mann das Leben, der sich um ihn sorgte, ihn mit Geschenken überschüttete und sein Leben mit ihm verbringen wollte", erklärte Staatsanwältin Alana Robinson.



Im Verfahren kam heraus, dass Merendino seinen späteren Mörder 2013 getroffen hatte, als er gerade Urlaub in Mezas Heimatstadt San Diego machte. Er engagierte Meza zunächst als Callboy und verliebte sich daraufhin in ihn. Während dieser Zeit schenkte er Meza unter anderem einen VW Golf GTI, einen Nissan-Sportwagen und ein Motorrad. Bekannte des spendablen Liebhabers, der sein Millionenvermögen von seinen Eltern geerbt hatte, sollen misstrauisch geworden sein, da sich Meza nie mit Merendino in der Öffentlichkeit sehen lassen wollte und kein Interesse daran hatte, dessen Freunde kennenzulernen.

Meza führte ein Doppelleben



Jake Merendino wurde von dem Mann getötet, den er über alles liebte

Was zu dieser Zeit niemand wusste: Meza führte ein Doppelleben. In San Diego wohnte er, als er mit Merendino ausging, insgeheim mit seiner schwangeren Freundin. Die damals 20-Jährige, die er inzwischen geheiratet hat, soll ihm sogar bei dem Mord geholfen und ihm ein Alibi verschafft haben. Wegen ihrer Verwicklung in den Fall muss sich ebenfalls einem Verfahren stellen, das kommenden Monat abgeschlossen werden soll; ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft.



Meza hatte seine Pornokarriere im Jahr 2010 unter dem Namen Francisco beim Label Sean Cody gestartet. Später arbeitete er als Elder Gonzalez für Mormon Boyz sowie als Mario Romo für NextDoorStudios, Jake Cruise, Cocksure Men, Helix Studios und Ragion Stallion. Zum Ende seiner Karriere war er auch für SX Video und Sketchy Sex in Bareback-Szenen zu sehen. (cw)