Lea Michele wurde in der Rolle der Rachel Berry in "Glee" weltweit bekannt

Heute, 11:52h, Noch kein Kommentar

Ihre Hauptrolle in der immens erfolgreichen und vielfach ausgezeichneten TV-Serie "Glee" machte sie zum Weltstar und nun hat die Sängerin und Schauspielerin Lea Michele ihr bereits zweites Album "Places" veröffentlicht. Es ist der Follow-Up zu ihrem Debütalbum "Louder", das 2015 erschien, Platz vier der US Billboard Charts erreichte und sich alleine in den Vereinigten Staaten mehr als 100.000 Mal verkaufte.



Als Vorabsingle erschien bereits am 14. März der Song "Anything's Possible". Die restlichen Songs auf "Places" sind zutiefst persönlich geprägt und das ganze Album zeigt sich in sehr erwachsenem Gewand.

Direktlink | Lea Michele – Anything's Possible (Audio)

Großen Einfluss auf die Entstehung des Albums hatte keine Geringere als Fleetwood Mac-Legende Stevie Nicks. "Ich habe dieses wunderbare Buch, das mir Stevie Nicks 2013 gab, als mein Freund (Glee-Co-Star Cory Monteith) gestorben war. Es war ein Kunstband von ihr, in das sie über die Jahre hinweg Notizen und Songtexte geschrieben hatte, und sie schrieb auch persönliche Nachrichten an mich hinein, wie z.B. 'Hör nicht auf zu singen und behalte den Glauben'. Ich blätterte das Buch durch und hoffte, irgendwo darin eine Antwort zu finden. Und irgendwann stieß ich auf den Satz: 'Das einzige, worauf es ankommt, bist du und wer du bist'. Und genau das habe ich nun versucht, mit dem Album zu zeigen."

Wir verlosen fünf CDs



Das neue Album ist u.a. als CD, Stream und Download erschienen

Für die User von queer.de hat Sony Music freundlicherweise fünf CDs "Places" von Lea Michele zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Donnerstag, den 11. Mai 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.