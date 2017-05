Eine Band unter Palmen: San Cisco verzaubern mit ihrem dritten Album die Ohren

Das Hoch um San Cisco entwickelte sich ganz ähnlich wie die Wetterfronten, die häufig auf die Küste ihrer australischen Heimatstadt Fremantle zurollen: schnell und mit gespenstischer Schönheit. Jordi, Josh, Scarlett und Nick, die sich nach dem Schulabschluss zusammengetan hatten, schufen schon kurz darauf mit dem Video zu ihrem Durchbruch "Awkward" ganz ungeplant die Definition des Hipstertums.



Mit Unterstützung ihres langjährigen Kooperationspartners, des Produzenten Steven Schramm, brachten San Cisco 2015 ihr zweites Album Gracetown heraus, das direkt auf Platz 2 der ARIA-Charts landete. Mit Gracetown präsentierte die Band einen neuen Sound und eine stärker weltzugewandte Lebenseinstellung: Themen wie die Tyrannei der Liebe, Vertreibung, Heimweh, Schmerz und emotionale Zerrissenheit werden hier mit Anklängen an Disco, Funk, Soul und Hip-Hop verbunden.

Direktlink | San Cisco – Hey, Did I Do You Wrong?

Es folgten Tourneen und Konzerte vor begeistertem Publikum rund um die Welt, die San Cisco den Großteil des Jahres 2015 und bis Anfang 2016 auf Trab hielten. Neben Festivals in Australien spielten sie dabei als Headliner auf Tourneen von Mailand bis Mexiko. Zurück in der Heimat widmeten sie sich 2016 der Suche nach neuen Ideen für Songs, suchterzeugende Hooks und eingängige Refrains.



Das Ergebnis: San Ciscos drittes Album The Water, das gerade erschienen ist. Einen Vorgeschmack boten Ende letzten Jahres die Single "SloMo" und das Ende März veröffentlichte Video zum Song "Hey, Did I Do You Wrong?". Die Sound- und Themenvielfalt von "The Water" begeistert.

Wir verlosen fünf CDs



Das neue Album ist am Donnerstag als CD sowie als Stream und Download erschienen

Für die User von queer.de hat Embassy of Music freundlicherweise fünf CDs "The Water" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 14. Mai 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.