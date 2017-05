Gestern, 13:06h, Noch kein Kommentar



Jake Isaacs Debütalbum "Our Lives" ist am 5. Mai 2017 erschienen

Der Londoner Künstler Jake Isaac ist definitiv einer der "artists to watch 2017". Nachdem er mit selbstveröffentlichten Singles international einen ersten Hype um sich kreierte und seine Songs innerhalb kürzester Zeit teilweise millionenfach gestreamt werden, veröffentlichte er bereits im März seine erste Single "Long Road". Nun folgte sein Debütalbum "Our Lives".



Bei "Long Road", spiegelt Jake wie bei vielen seiner Songs seine eigene Reise, musikalisch und persönlich. "It's been quite a journey in terms of dealing with different pressures from people who want you to be something that you are not, but I make my own journey. It's written a little bit out of frustration". Letztere übersetzt der Song mit einer Beharrlichkeit, den eigenen Glauben nicht in Frage zu stellen. Diese ganz große Deutung von Hoffnung und Aufbruch macht "Long Road" fast zum Panorama für das musikalische Schaffen von Jake Isaac.



Jake Isaac, der im Management von Künstlern wie Elton John oder Ed Sheeran beheimatet ist, spielte bereits in den USA, Deutschland, Belgien, UK und den Niederlanden. Er schafft es durch seinen Mix aus Singer-Songwriter und Soul-Pop und herausragenden Livequalitäten kleine bis mittelgroße Venues auszuverkaufen, ohne bisher ein Album veröffentlicht zu haben. (cw/pm)

Direktlink | Offizielles Video zu "Long Road" aus dem Debütalbum "Our Lives" von Jake Isaac

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben das Label Polydor (Island) sowie die Agentur Promotion Werft freundlicherweise fünf Alben "Our Lives" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Album gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 14. Mai 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Jake Isaac Live



08.05.2017 Stuttgart, clubCANN

09.05.2017 München, Ampere/Muffatwerk

11.05.2017 Leipzig, Täubchental

12.05.2017 Berlin, Lido

13.05.2017 Bremen, Tower Musikclub

16.05.2017 Hamburg, Knust

17.05.2017 Frankfurt a.M., Zoom

24.05.2017 Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld