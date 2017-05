Schleswig-Holstein: Küstenkoalition abgewählt

Bei der Landtagswahl am Sonntag in Schleswig-Holstein haben die Wähler die regierende Küstenkoalition abgewählt – das Bündnis aus SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband (SSW) unter Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) hat keine Mehrheit mehr.



Die CDU unter Spitzenkandidat Daniel Günther erzielt laut der zweiten ARD-Hochrechnung von 18.55 Uhr 33 Prozent (+2,2). Die SPD verliert 4,1 Prozent und landet bei 26,3 Prozent. Die Grünen, die mit Robert Habeck den bisherigen stellvertretenden Ministerpräsidenten stellten, konnten sich um 0,1 Prozent minimal verbessern und landen bei 13,3 Prozent, während die FDP mit Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki 3,2 Punkte zulegen konnte auf 11,4 Prozent.



Nicht mehr im Landtag vertreten sind die Piraten, die 2012 noch 8,2 Prozent erzielt hatten und nun auf ein Prozent kommen – sie sind nun nur noch im Landtag von NRW vertreten. Die Linke gewann zwar 1,4 Prozent hinzu, zieht mit 3,6 Prozent aber nicht in den Landtag ein. 3,6 Prozent erzielt auch der SSW (-1,1) und ist aufgrund seines Sonderstatus wieder im Plenum vertreten. Mit 5,7 Prozent zieht zudem die AfD in ihr zwölftes Landesparlament ein



In Sitzen bedeutet das: CDU 24, SPD 20, Grüne 10, FDP 8, SSW 3 und AfD 4. Zu Koalitionen gibt es mehrere Möglichkeiten: CDU mit Grünen und FDP, eine große Koalition oder SPD mit Grünen und FDP. Laut ZDF-Hochrechnung wäre auch eine alleinige Koalition aus CDU und Grünen knapp möglich, in der ARD-Hochrechnung fehlt dazu ein Sitz. FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki sagte im ZDF, nach dem schlechten Abschneiden der SPD wäre eine Ampel eher unwahrscheinlich.



Die Wahlbeteiligung lag bei 66 Prozent, rund sechs Prozent mehr als 2012. Ingesamt waren rund 2,3 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Erstmals durften dabei Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben – ein Unterschied von rund 57.000 Wahlberechtigten. Vor der Bundestagswahl im Herbst wird noch am nächsten Sonntag in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt.

Zwischen moderner(er) CDU und Steinzeit-AfD

Der mögliche neue CDU-Ministerpräsident Daniel Günther hatte im Januar in einem queer.de-Interview gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass eine Beziehung von schwulen und lesbischen Paaren auch als Ehe bezeichnet werden könnte (queer.de berichtete) – seine Landespartei hatte sich zuvor immerhin für das volle Adoptionsrecht ausgesprochen. Die Frage könnte in der Länderkammer eine Rolle spielen – folgen in Kiel oder in Düsseldorf Landesregierungen mit CDU-Beteiligungen, hätten diese im Bundesrat wieder eine Mehrheit.



Daniel Günther gab sich im Wahlkampf homofreundlich

In den Wahlprüfsteinen des LSVD fiel die CDU dennoch nach Ansicht des Verbands mit ausweichenden Antworten auf – besonders gut schnitten die Grünen, gefolgt von FDP, Linken, Piraten und SSW ab (queer.de berichtete). Die "Küstenkoalition" hatte sich in den letzten fünf Jahren durchaus für LGBTI-Rechte engagiert, etwa mit einer Schulaufklärung über sexuelle Vielfalt oder einem Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie.



Die AfD lehnt diesen Aktionsplan ab; die Organisationen sollten solche Aktionen selbst finanzieren, schrieb die Partei an den LSVD. Denn: "Homophobie gibt es nicht – Der Begriff sei ein "entwertendes Totschlagargument", mit dem "Kritiker für psychisch krank erklärt werden" sollen. Nach Sicht des LSVD antwortete die AfD zu allen Wahlprüfsteinen negativ.



wird aktualisiert