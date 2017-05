Die Berliner Polizei informiert regelmäßig über homosexuellenfeindliche Übergriffe (Bild: flickr / Maik Meid / by 2.0)

Am Montagabend haben zwei Unbekannte einen Mann im Berliner Ortsteil Moabit an seiner Wohnungstür homophob beleidigt. Das teilte die Berlin Polizei am Dienstagmorgen mit.



Den Angaben des 35-Jährigen zufolge sollen gegen 22.40 Uhr zwei Unbekannte an seiner Wohnungstür in der Lehrter Straße geklopft und ihm, nachdem er diese öffnete, gesagt haben, er solle die Musik leiser stellen. Innerhalb dieser Aufforderung sollen sie ihn homophob beleidigt haben. Anschließend schloss der Mann die Tür und alarmierte die Polizei. Die Unbekannten sind nach Angaben der Polizei geflüchtet. Die Ermittlungen übernahm wie in anderen mutmaßlich aus Homophobie motivierten Übergriffen der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.



Anders als in anderen Städten informiert die Berliner Polizei in ihren Pressemitteilungen regelmäßig über Straftaten mit einem mutmaßlich homo- oder transfeindlichen Hintergrund – so auch in diesem Fall. Vergangenen Monat hatte die Polizei auch per Fotofahndung nach drei Personen gesucht, die in einer Straßenbahn ein schwules Paar offenbar aus Homophobie attackiert hatte (queer.de berichtete). Nur drei Tage später teilte die Polizei mit, dass die Täter nach Hinweisen aus der Bevölkerung identifiziert worden seien (queer.de berichtete).



Vergangenen Herbst hatte die Berliner Polizei anlässlich der Verleihung des Respektpreises ihre aktuelle vorläufige Statistik homophober und transphober Straftaten vorgestellt (queer.de berichtete). Für Januar bis Oktober 2016 wurden demnach 113 Vorfälle statistisch erfasst. Das bedeutete einen leichten Anstieg im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres, in dem 107 Straftaten gemeldet worden waren. Die Tatorte waren vorwiegend in den Bezirken Mitte, in dem auch der Ortsteil Moabit liegt, sowie in Kreuzberg und Schöneberg. (pm/cw)