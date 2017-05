Hannover: Auch Haftstrafe für dritten Gayromeo-Erpresser

Im Hannoveraner Amtsgericht gab es kein Nachsehen für den Erpresser (Bild: AxelHH / wikipedia

Das Amtsgericht Hannover hat am Montag einen 25-jährigen Mann wegen gewerblicher Erpressung eines Schwulen zu drei Jahren Haft verurteilt. Nach einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen" sah es das Gericht als erwiesen an, dass Seljvator Z. mit zwei Komplizen einem 48-Jährigen gedroht hatte, dessen Ehefrau von seiner sexuellen Orientierung zu berichten, sollte dieser kein Schweigegeld zahlen. Bereits im Dezember waren seine Komplizen – Z.s Bruder Senaton und sein Schwager Roberto I. – zu Jugendstrafen von zwei bzw. drei Jahren verurteilt worden (queer.de berichtete).



In dem Prozess ging es um einen mit einer Frau verheirateten Mann aus Brandenburg, der am 20. Januar 2016 nach einer Kontaktaufnahme via PlanetRomeo zwei Escorts auf sein Hotelzimmer bestellt hatte. Dann erschienen jedoch die beiden Mittäter von Seljvator Z., die Geldforderungen an ihr Opfer stellten. Innerhalb von vier Wochen überwies der 48-jährige Postangestellte aus Angst hohe Geldbeträge – insgesamt 33.700 Euro – auf mehrere Konten, darunter auch das des Angeklagten. Um den Druck zu erhöhen, drohten die Erpresser sogar damit, der Familie zu erzählen, dass der Erpresste mit minderjährigen Jungs sexuelle Beziehungen unterhalte.

Z. war wegen Erpressung Homosexueller vorbestraft

Z. hatte im Prozess die Beteiligung an der Tat abgestritten. Der deutsche Staatsbürger mit serbischen Wurzeln, der mit seiner langjährigen Freundin sechs gemeinsame Kinder großzieht, gab allerdings zu, das Opfer an einem Rastplatz getroffen zu haben. Da er bereits zwei Mal wegen Erpressung Homosexueller vorbestraft war, beantragte die Staatsanwaltschaft drei Jahre und zwei Monate Haft. Die Verteidigerin hatte Freispruch gefordert.



Die Erpressung hatte dem Opfer stark zugesetzt, wie der 48-Jährige vor Gericht aussagte: Er habe Suizidgedanken gehabt und sei bis heute in psychiatrischer Behandlung. (dk)