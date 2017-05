Schwulenberatung Berlin sucht Mitarbeiter*in für Modellprojekt zur kultursensiblen Pflege

Heute, 20:38h, Noch kein Kommentar





Die Schwulenberatung Berlin sucht zum 1. Juli 2017



eine*n Mitarbeiter*in (schwul, lesbisch, trans*) zur Umsetzung eines Modellprojekts zur Förderung kultursensibler Pflege in Senioren- und Pflegeeinrichtungen.



Arbeitszeit: ca. 30 Stunden/Woche, befristet für drei Jahre.



Ausbildung im: Gesundheitsmanagement, Pflegemanagement, Public Health oder vergleichbar.



Projektidee:

Bundesweit interessierte Senior*innen- und Pflegeeinrichtungen unterstützen, die in struktureller, organisationspolitischer und personeller Hinsicht Voraussetzungen schaffen wollen, um die Versorgung von LSBTI*-Menschen zu integrieren und zu verbessern. Analyse der Ist-Situation, Vorschlag und Begleitung notwendiger Instrumentarien, Abschluss und Überprüfung der Maßnahmen.



Aufgaben:

- Aufbau und Umsetzung des Lebensort Vielfalt®-Qualitätssiegels als Instrument zur Förderung kultursensibler Pflege sexueller Minderheiten

- bundesweite Akquise interessierter Senior*innen- und Pflegeeinrichtungen

- Analyse und fachliche Begleitung interessierter Senior*innen- und Pflegeeinrichtungen

- qualifizierte Empfehlung organisationspolitischer und inhaltlich förderlicher Maßnahmen



Voraussetzungen:

- sehr gute Kenntnisse im Bereich Qualitätsmanagement und von Pflege- und Senioreneinrichtungen

- Zugehörigkeit zur Zielgruppe und gute Kenntnisse der LGBTI*Lebenswelten

- gute Kenntnisse über altersbedingt psychische Beeinträchtigungen und Erkrankungen

- Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Fortbildungen/Workshops

- Reisebereitschaft



Erwünscht:

- Berufserfahrung im Gesundheitsbereich

- hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

- eine sorgfältige, systematische, effiziente und zuverlässige Arbeitsweise

- teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel



Wir bieten:

- Mitarbeit in einem engagierten und kompetenten Team

- eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre

- regelmäßige Supervision und Fortbildung



Bewerbungen

bitte vorzugsweise per E-Mail bis zum 25. Mai 2017 senden an: jobs@schwulenberatungberlin.de



oder per Post an:

Schwulenberatung Berlin

Niebuhrstrasse 59/60

10629 Berlin



Weitere Informationen

erhältlich bei Elke Fernholz, Tel. (030) 233 690 95.