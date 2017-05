"100% Mensch" eröffnet Geschäftsstelle in Stuttgart

Ab Samstag ist "100% Mensch" auf der Bochumer Straße in Cannstatt zu finden

Geschäftsstelle 100% Mensch

Das 2014 gegründete LGBTI-Projekt "100% Mensch" wird am Samstag seine Geschäftsstelle in Stuttgart-Bad Cannstatt eröffnen und lädt Anwohner und Interessierte von 10 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Aktivisten wollen ihre Initiative bei Kaffee und Kuchen vorstellen. Zur Eröffnung werden die Landtagsabgeordnete Brigitte Lösch (Grüne), Gemeinderat Christoph Ozasek (Linke) und der Stuttgarter CSD-Organisator Christoph Michl Grußworte an die Gäste richten.



Aus der Geschäftsstelle heraus sollen bundeweite Kampagnen wie die Ausstellung "We Are Part Of Culture" koordiniert werden. Diese Ausstellung wird ab diesem Herbst durch die 20 größten Bahnhöfe Deutschlands wandern und so tausende Menschen erreichen, die sich in ihrem Alltag nicht mit dem Themenkomplex Homosexualität beschäftigen.



Außerdem soll die Geschäftsstelle eine Begegnungsstätte und Anlaufstelle für Interessierte in Stuttgart sein. "Menschen mit Beratungsbedarf werden wir an die entsprechenden Stuttgarter bzw. regionalen Fachvereine und Beratungsstellen weiterleiten", erklärte die Initiative. Die Geschäftsstelle verfügt zudem über einen separaten Beratungsraum, den "100% Mensch" LGBTI-Organisationen zur Verfügung stellen will. (pm/dk)



Tag der offenen Tür



10 Uhr: Offizielle Einweihung der neuen Geschäftsstelle. Danach bis 16 Uhr Tag der offenen Tür. Adresse: Bochumer Str. 2, Stuttgart-Bad Cannstatt.



Anfahrt ÖPNV:

Ab Hauptbahnhof: U12, Richtung Hallschlag, Haltestelle "Am Riethmüllerhaus" oder Hallschlag (von dort ca. 8 Minuten Fußweg).



Ab Bahnhof Bad Cannstatt: Bus 52 (Richtung Borkumstraße) oder Bus 56 (Richtung Bahnhof Münster), Haltestelle "Am Römerkastell" (die Geschäftsstelle liegt in direkter Nachbarschaft)



Parkmöglichkeit:

Im Römerkastell (Rewe-Parkplatz)