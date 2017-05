Indonesien: 80 Peitschenhiebe für mutmaßliche Schwule gefordert

Ed Uthman / flickr) In Indonesien gibt es eine regelrechte Kampagne gegen sexuelle Minderheiten (Bild:

Die Staatsanwaltschaft im indonesischen Banda Aceh hat am Mittwoch bei einer gerichtlichen Anhörung 80 Peitschenhiebe für zwei junge Männer gefordert, die der Homosexualität beschuldigt werden. Der australische Sender ABC berichtet, die Ankläger würden in Gerichtsunterlagen argumentieren, dass die "Taten" der Beschuldigten, eines 20- und eines 23-Jährigen, "ein schlechtes Licht auf die Bevölkerung von Aceh" werfen würden. In dem Dokument heißt es auch, dass die Männer gestanden hätten, ein Liebespaar zu sein.



Die beiden Männer, die beim Prozess mit Handschellen aneinander gekettet waren, wären die ersten Personen, die wegen Homosexualität eine Folterstrafe erhalten, nachdem die Provinz Aceh 2015 das auf der Scharia basierende Verbot für gleichgeschlechtliche Handlungen einführte (queer.de berichtete). Als Maximalstrafe sind 100 Peitschenhiebe vorgesehen. Die Staatsanwaltschaft blieb aber unter diesem Strafmaß mit der Begründung: "Die Angeklagten sind nicht vorbestraft. Sie sind immer noch jung genug, dass sie eine Chance haben, ihr Verhalten zu ändern."



Die Beschuldigten waren vor gut einem Monat verhaftet worden, nachdem ein homophober Mob in ihre Wohnung eingedrungen war und sie offenbar im Bett erwischt hatte (queer.de berichtete). Im Internet ist ein verwackeltes Video veröffentlicht worden, das die beiden verzweifelten "Täter" zeigen soll.

Indonesien wird intoleranter gegenüber Minderheiten

Eine Verurteilung könnte das bislang vorherrschende liberale Image von Indonesien weiter beschädigen. Erst am Dienstag hatte ein Gericht den früheren Gouverneur von Jakarta, einen Christen, zu zwei Jahren Haft wegen Gotteslästerung verurteilt. Sein "Vergehen": Er hatte während des Wahlkampfes gesagt, dass Muslime bei einer Wahl auch für einen Nicht-Muslim stimmen dürften.



Für sexuelle Minderheiten hat sich die Situation in dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land, das außer in Aceh Homosexualität nicht direkt unter Strafe stellt, in letzter Zeit erheblich verschlechtert: Vergangenes Jahr beklagte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, dass ein "nie dagewesener Angriff" auf LGBTI-Rechte im 250 Millionen Einwohner zählenden Land stattfinde (queer.de berichtete). Im Januar kritisierte das Europäische Parlament die "wachsende Intoleranz" in Indonesien und forderte, "die Rechte von LGBTI-Personen nicht noch weiter zu beschneiden" (queer.de berichtete).



Erst vor knapp zwei Wochen waren in Indonesiens zweitgrößter Stadt Surabaya bei einer "Party" insgesamt 14 Männern festgenommen worden, weil sich einige der Teilnehmer schwule Pornofilme angeschaut haben sollen (queer.de berichtete). Acht der Festgenommenen droht wegen eines Anti-Pornografie-Gesetzes eine Haftstrafen von bis zu 15 Jahren. (dk)